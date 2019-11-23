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包租代管台南分配1200戶　黃偉哲：建立租賃互信保障制度打造幸福城市

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▲中央擴大辦理第2期社會住宅包租代管計畫，台南市獲得分配1200戶，市長黃偉哲宣布正式啟動，希能實踐居住正義。（圖／記者林悅翻攝）

▲中央擴大辦理第2期社會住宅包租代管計畫，台南市獲得分配1200戶，市長黃偉哲宣布正式啟動，希能實踐居住正義。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為讓有租屋需求的民眾「住者適其屋」，中央擴大辦理第2期社會住宅包租代管計畫，台南市獲得分配1200戶，在都發局與2家物產管理業者完成簽約後，市長黃偉哲宣布正式啟動，希能實踐居住正義，期使台南能穩定前進成為一座適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的幸福城市。

黃偉哲市長指出，與其他縣市相比，台南的空屋率並不算低，因此希望透過包租代管鼓勵屋主將空屋釋出，做更妥善的運用，不僅本身可增加收入，也可為政府減少空屋率。黃偉哲市長表示，關於包租代管第2期計畫，為中央的政策，台南來承接，由政府出面委託媒合機構，在出租與承租、房東與房客之間，建立雙方更有互信的運作機制，以及更有保障的包租代管服務，這是台南市政府在持續努力的目標。

黃偉哲市長進一步表示，目前全國約有8萬戶包租代管的房屋，台南相較雖少，但，透過中央擴大辦理第2期社會住宅包租代管計畫，獲得約1200戶的挹注，市府團隊將加速推動，改變屋主與房東的觀念，並和政府委託的媒合機構共同協力進行宣導，期讓有租屋需求的人能適得其所，對於台南的租屋市場能產生更有效的助益，也讓房地產市場建立更好的運作機制。

都發局表示，中央擴大辦理第2期社會住宅包租代管計畫，意在鼓勵房東出租低度利用的住宅。凡是房客參加包租代管方案者，可以市場租金的8折或9折租到房屋和享有政府補助媒合仲介費用；如果房客為低收入戶、中低收入戶、65歲以上之老人、身心障礙者、原住民或育有未成年子女3人以上等，另享有政府加碼租金補助，補助後等於房客只要負擔市場租金的5折至7折租金；此計畫可以讓民眾安心租屋，並讓房東、房客均有租屋保障。

在台南市有閒置空屋想要出租的房東，只要加入社會住宅包租代管計畫，經業者媒合成功後，政府除補助媒合仲介費用外，並享有租屋管理與政府提供的租稅優惠（地價稅、房屋稅、綜所稅減免），以及每屋修繕獎勵最高1萬元等優惠。而有意參與包租代管計畫房客的條件是：年滿20歲的國民，在台南設有戶籍者或雖未設籍但在台南就學、就業並有居住需求者；於台南無自有住宅，家庭年收入低於當年度家庭年所得新台幣99萬元或家庭成員每人每月平均所得低於43,358元，未享有政府租金補貼者。

都發局溫馨提醒，有關空屋、房東優惠及房客資格、條件等詳細資訊，均可透過電話聯絡協助臺南市政府委託包租代管的業者：兆基管理顧問股份有限公司:電話(06)220-0022、免付費專線0800-666-444，地址:臺南市中西區大勇街92巷22號；大晟資產管理顧問有限公司:電話(06)299-7373、免付費專線0809-090-879，地址:臺南市安平區永華路二段248號13樓之1。

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