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尤榮智為台南曾文山區居民　爭取高鐵接駁車

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▲台南市議員尤榮智，為台南曾文山區居民，爭取高鐵接駁車。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員尤榮智，為台南曾文山區居民，爭取高鐵接駁車。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市曾文山區居民享受不到高鐵的快速便捷，尤榮智議員22日繼續爭取高鐵接駁車進入曾文山區，解決居民行的不辨，要求台南市政府好好檢討，交通局長王明德回應3個月內會檢討改善。

尤榮智說，年輕人自己會騎車開車，除了上學，不太搭公車，但老人不同，老人對大眾運輸系統依賴非常深，以前從麻豆到台南只要4、50分鐘就到，後來要耗時1個半小時，老人為什麼要到台南市，大多是為了看病，身體不舒服的人還要搭這麼久的車，真的應該改善，很高興台南市政府聽到他上次的質詢，現在終於有專線到台南。

尤榮智指出，公車有改善，但曾文山區居民現在仍享受不到高鐵的快速便捷，居民要搭高鐵接駁車，必須先去麻豆轉運站轉車，一轉再轉，耗時好幾個小時，完全不便民，開車的早就從麻豆到台北了，市府何時能讓曾文山區居民有高鐵接駁車可坐，這是山區居民的心聲。

交通局長王明德答詢，近期有關橘9（麻嘉）快捷公車即將於12月5日啟航服務，通車前3個月為行銷宣導期，交通局將於路線正式啟航後持續蒐集運量資料並依據各站搭乘情形及電子數據進行科學化分析，檢討調整路線起迄點、停靠站位與各行駛班次與時刻，期望能更有效發揮公共運輸的效益。

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