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「展現魄力」延宕12年台中大智路明年貫通　盧秀燕創觀光紅利

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▲延宕12年的大智路打通工程明年將完工，未來將帶動舊城發展。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕展現魄力，解決延宕12年大智路打通問題。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

延宕12年的台中市大智路貫通計畫，台中市長盧秀燕上任後展現魄力，不到1年順利取得全數道路用地，預計明年8月完工通車，建設局表示，未來將結合21公里綠空廊道自行車道，串聯周邊藝文、歷史及觀光景點，藉由複合式大眾運輸，讓舊城再生重燃生機，也將創造觀光紅利。

▲延宕12年的大智路打通工程明年將完工，未來將帶動舊城發展。（圖／台中市政府提供）

▲大智路打通後，將帶動舊城發展。

「誰說不可能？我們做到了！」盧秀燕日前在「台中大智路貫通工程用地取得」記者會表示，大智路打通是市民心願，在這過程中，她要表達「3個感謝」，首先感謝市議會同意市府追加3.3億元預算，調高徵收價格；其次感謝建設局團隊鍥而不捨，說服全數所有權人同意，無須強制徵收；最後她代表281萬市民，感謝24位所有權人，成就台中市的大建設，促進區域發展，而這也創下「全台最大住商拆遷案」的成功範例。

▲延宕12年的大智路打通工程明年將完工，未來將帶動舊城發展。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕感謝承辦人員辛勞。

市府預計明年農曆年後進行「大智慧學苑」大樓拆除工程，最晚明年5月拆除完成，大智路延伸道路8月完工，貫通台中火車站前後站，讓車流動線更順暢，解決交通壅塞問題，節省用路時間，帶動當地經濟。

▲延宕12年的大智路打通工程明年將完工，未來將帶動舊城發展。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕在記者會上驕傲的說，「我們做到了」。

建設局透露，盧市長上任前，僅1位所有權人同意，盧上任後，以柔性傾聽代替強制執行，每周派員與大樓代表面對面對談，「誠意換來同意」，至今未滿1年，全數取得24位所有權人的同意書，未以土地徵收方式強制拆遷，不僅創下台灣大型公共工程建設用地取得典範，民意溝通的成功案例，更將在公共工程史上記下一筆。

「大智路打通創造觀光紅利！」建設局長陳大田表示，台中舊車站是國定古蹟，台鐵局將原站體及第一月台、第二月台、舊台中車站後站、二十號倉庫群等，具有文化保存需求的建築物，規劃為「台中車站鐵道文化園區」。

鐵路高架化後，市府將舊鐵道空間打造長達21公里的綠空廊道，鄰近台中帝國糖廠湖濱生態區中的歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」已經整建完畢，由經發局接手打造為「台中產業故事館」，加上台中文資園區（舊台中酒廠）、刑務所、綠川等周邊景點，已形成一個文創觀光圈。

市府表示，大智路打通後，將結合鐵道、客運、公車與自行車，打造複合式大眾運輸，讓觀光帶延伸綠、柳川及台中公園，盼再創網美打卡熱潮，翻轉舊城區。

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