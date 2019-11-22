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山城發展再邁進　台中豐原轉運中心帶動經濟新榮景

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山城發展再邁進　台中豐原轉運中心帶動經濟新榮景（圖／臺中市政府提供）

▲台中市豐原轉運中心上月動土，山城發展再邁一步。

圖、文／臺中市政府提供

繼「豐富專案」開工後，台中市豐原轉運中心上月也動土，工程投入7.33億元經費興建地下2層、地上5層多目標使用建築，並規畫有行人車輛分流動線，預計110年12月完工。「說不如行動、計畫不如開工！」臺中市市長盧秀燕表示，未來轉運中心可與豐原火車站無縫接軌，讓民眾回家的路更便利，豐原也將成為山城地區的交通樞紐，帶動人潮與經濟發展。

山城發展再邁進　台中豐原轉運中心帶動經濟新榮景（圖／臺中市政府提供）

▲臺中市市長盧秀燕表示，豐原轉運中心將與豐原火車站無縫接軌，讓民眾回家的路更為便利。

盧市長指出，豐原、東勢、石岡、新社、和平、后里、神岡等地區民眾等待已久的豐原轉運中心開工，這棟多功能建築物，除平面層設置預估8席上下客月台外，2樓規劃商場、地上3至5樓及地下2層作為停車場使用，預計可停放汽車301席、機車849席。

「建設是為了更好的未來！」盧市長強調，今年6月位於豐富專案內、總經費約4億多的豐原國民運動中心開始動工，再加上豐原轉運中心，新市府上任不到1年已投資豐原地區至少10多億元，未來會持續投資建設，讓豐原地區好交通、好發展、好生活。

山城發展再邁進　台中豐原轉運中心帶動經濟新榮景（圖／臺中市政府提供）

台中市豐原轉運中心模擬圖。

臺中市交通局長葉昭甫表示，豐原轉運中心基地位於台鐵豐原東站出口處，面積約有1公頃，市府將轉運中心結合商業及停車場進行開發，是繼臺中火車站轉運中心後，配合鐵路高架化以及大眾運輸路網區域規劃，所發展的第2個轉運中心，未來豐原地區的大眾運輸服務將更便利。

葉局長說明，豐原轉運中心建築結合鐵路及山洞意象設計，1樓轉運中心規劃為挑高、穿透性廣場，由於原基地具高低落差，市府透過緩坡設計，便利旅客進出，而與豐原車站串連的東仁街也規劃為全人廣場，建物也預留結構供未來向上增建使用空間，滿足周邊停車需求，此外，現有豐勢路側公車候車亭將原地保留，施工期間將維持營運狀態。

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