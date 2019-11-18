絕美懸日大甲再現　盧秀燕溫馨提醒：穿件外套、注意安全

▲台中警方在大甲區經國路懸日現場，維持交通。（圖／台中市警察局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

絕美懸日再現台中，繼9月份出現在市區公益路之後，11月18日起連續5天，懸日美景將再在大甲區現身，不同於上次的大樓街景，這次懸日將襯映著當地的椰林大道，預計將吸引更多人潮前往拍攝與欣賞，市長盧秀燕不但請警察局加派警力維護參觀民眾安全及交通順暢，並在臉書貼文叮嚀民眾「穿件外套、注意安全」，讓網友紛紛分享按讚。

請繼續往下閱讀...

▲大甲區懸日美景。

依中央氣象局資料表示，所謂懸日是指太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層的路徑較長顏色偏橘或橘黃，若此時太陽恰位於兩側高樓林立街道底端，即形成金黃色樓景中間夾著太陽瑰麗壯觀景象，此番美景將在今天下午4點39分至4點59分出現在大甲區經國路上。

▲絕美懸日再現台中，警方貼心公布出現時間。

由於大甲區經國路（台1線152K處）中央分隔島種植大王椰子樹，懸日將映襯著椰林大道的在地美景，大甲警分局將派6名警力在路口疏導交通，同時規劃10名警力騎乘機車沿線巡邏，確保周遭交通順暢，讓市民安心欣賞難得的大甲懸日美景。

▲盧秀燕提醒民眾注意安全。（圖／盧秀燕臉書）

警察局提醒，由於懸日出現時間正值下班交通巔峰期間，民眾賞景時應靠邊行走並注意安全，民眾切勿為了追逐拍攝懸日美景，任意穿越馬路、與車爭道等行為，隨身背包也應放置於胸前以防扒竊。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來