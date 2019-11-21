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拆遷難題延宕12年盧秀燕上任展魄力　大智路最快明年打通

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▲▼大智慧學苑大樓拆遷案延宕12年，終於獲得全數所有權人同意拆遷，大智路最快明年8月可打通。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕上任不到一年就解決大智慧學苑拆遷案，最快明年8月可打通大智路。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市大智路打通因為「大智慧學苑」大樓拆遷案引發陳抗，遲遲未能進行，延宕12年難解，影響台中火車站周邊發展。台中市長盧秀燕上任後大展魄力，不到1年時間以「調高徵收價格」等方法，獲全體所有權人同意書，預計2020年過年後就可進行拆除，最快8月就可打通大智路，將創下全台最大住商拆遷案的成功範例。

台中市建設局21日上午在東區大智路旁舉辦「台中大智路貫通工程用地取得」記者會，市長盧秀燕聽取簡報，實際勘查現況，向市民宣佈大智路打通獲重大進展。包括市議員李中、何敏誠、鄭功進、賴義鍠、建設局長陳大田、地政局長吳存金、新聞局長黃國瑋、鐵道局中部工程處副處長李懷谷及當地多位里鄰長都到場關心，市議員江肇國、羅廷瑋、邱素貞也派代表前往致意。

▲▼大智慧學苑大樓拆遷案延宕12年，終於獲得全數所有權人同意拆遷，大智路最快明年8月可打通。（圖／台中市政府提供）

▲大智慧學苑大樓拆遷案延宕12年，全數所有權人終於同意拆遷。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，「誰說不可能？我們做到了！」大智路打通是市民心願，在這過程中，她要表達「三個感謝」。首先，她感謝台中市議會同意市府追加3.3億元預算，調高徵收價格，提供所有權人合理補償；其次感謝建設局團隊鍥而不捨、忍辱負重、動之以情，說服全數所有權人同意，無須強制徵收；最後她代表281萬市民，感謝24位所有權人，成就台中市的大建設，促進區域發展。

盧秀燕說，市府預計明年農曆年後，進行「大智慧學苑」大樓拆除工程，最晚明年5月拆除完成，8月大智路延伸新闢道路完工，貫通台中火車站前後站，讓車流動線更順暢，解決交通壅塞問題，節省用路時間，帶動當地經濟。

▲▼大智慧學苑大樓拆遷案延宕12年，終於獲得全數所有權人同意拆遷，大智路最快明年8月可打通。（圖／台中市政府提供）

▲▼大智慧學苑大樓拆遷案延宕12年，終於獲得全數所有權人同意拆遷，大智路最快明年8月可打通。（圖／台中市政府提供）

中市建設局表示，為發展鐵路高架化，前市府2007年就已提出大智路打通方案，作為貫穿台中車站前後站的關鍵道路。其中座落於施工範圍內的「大智慧學苑」大樓徵收拆除，因過去徵收過程中發生諸多住戶大規模陳抗，使得徵收案停滯不前。

建設局說，盧市長上任前僅1位所有權人同意，上任後以柔性傾聽代替強制執行，每周派員與大樓代表面對面對談，「誠意換來同意」，至今未滿一年，全數取得24位所有權人的同意書，未以土地徵收方式強制拆遷，不僅創下台灣大型公共工程建設用地取得典範，民意溝通的成功案例，更將在公共工程史上記下一筆。

「關鍵是公共利益，但也要保障民眾權利。」盧市長上任後，指示建設局同仁主動解決問題，積極溝通所有權人，市府也實際進入建物重新評估，讓估價成果更貼近市場行情，提高住戶意願，經過重新規劃，追加預算也早就獲台中市議會審議通過，提供所有權人合理補償，讓「大智慧大樓難題」變成「公共工程史上的教科書範例」。

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