「撐香港．要自由」演唱會台南場　黃偉哲現身與民眾一起力挺

▲台南市議會與陳佳照紀念文化基金會共同舉辦的「撐香港．要自由」演唱會台南場，11月22日晚上7時在花園夜市登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為支持香港反送中運動，由台南市議會與陳佳照紀念文化基金會共同舉辦的「撐香港．要自由」演唱會台南場，11月22日晚上7時在花園夜市登場，活動邀請董事長樂團、陳明章、朱頭皮、謝銘祐、槍擊潑辣等團體特別演出。





上週「撐香港．要自由」演唱會台北場，吸引超過2萬名民眾參與，守民主護台灣大聯盟日前也在「撐！自由 Freedom is not Free」臉書粉絲專頁公布《願榮光歸香港》台語版MV，記錄萬人共同演唱力挺香港的動人時刻，已破4萬人觀看，許多網友都大受感動，也感召許多民眾今(22)日一起到台南場力挺聲援。





台南市長黃偉哲、文化局長葉澤山、立委陳亭妃、林俊憲、王定宇、葉宜津、郭國文、郭信良議長、議員沈家鳳、李啟維、沈震東、呂維胤、蔡旺詮、趙昆原、鄭佳欣、陳秋萍、谷暮哈就、穎艾達利、林宜瑾及陳怡珍等共同於晚間到場與民眾站在一起，並與民眾一同演唱「媽媽請你也保重」歌曲，表達支持香港、捍衛台灣的決心！



演唱會現場更有一群來自香港的朋友，上台表達對台灣民眾支持的感謝，並以粵語演唱「願榮光歸香港」，期盼香港有朝一日如同台灣享有自由民主，以及與現場民眾一起大力聲援香港加油、台灣加油。





晚上除了演唱會之外，音樂人也將為香港所創作的歌曲，集結成音樂專輯「撐」，專輯內容收錄董事長樂團、滅火器、大支、朱頭皮、陳明章、劉劭希等歌手的自發創作，主辦單位準備了實體專輯在現場義賣，朱頭皮上台時強調，販賣所得將全數捐給香港612人道支援基金。