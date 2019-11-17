家人欠債波及板橋臭豆腐名店　新竹三光幫持棍棒砸店潑尿！警拂曉抓4人

▲新竹三光幫主嫌彭男持棍棒砸店 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一家臭豆腐店因家人在外積欠300萬債務，經協商以100萬結清，但債主反悔找了新竹地方幫派份子，多次持棍棒砸店、潑尿、趕客人，店家忍無可忍報警求協助，警方成立專案小組，經鎖定涉案人，凌晨到新竹逮人，依組織犯罪、恐嚇、毀損等罪送辦。

▼新竹三光幫主嫌彭男持棍棒砸店暴力討債，犯行被監視器拍下。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，這家板橋三十年知名臭豆腐店老闆的親戚，因積欠55歲盧女一筆300萬元債務，2018年雙方白紙黑字協商打折，最後以100萬元結清，結果盧女見臭豆腐店老闆出面爽快給錢，竟不顧協商，委託新竹地區幫派「三光幫」出面，索討剩餘200萬。

10月初，三光幫幫派份子51歲彭姓男子，帶著小弟37歲呂姓男子，前往板橋臭豆腐店，大辣辣地違停店門口，直接翻桌示警；沒幾天又再度持棍棒砸店，還在攤位旁潑灑噁心尿液，趕走正在用餐的民眾，行徑相當囂張，根本無視監視器證拍下他們的犯行。

店家最後忍無可忍報警請求協助，警方獲報成立專案小組，經過多日蒐集犯罪證據後，15日凌晨兵分多路，到新竹地區將彭男、呂男等4人逮捕，還搜出犯案用的鋁棒及一二級毒品與吸毒工具，訊後依組織犯罪、恐嚇、毀損等罪送辦。

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▲▼警方蒐證逮捕4人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方起獲毒品及犯案用工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）



