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來花蓮挖寶石滯留36年！日籍翁靠台人幫助撐過來　盼早日歸鄉

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記者蕭可正、徐愷昕／花蓮報導

花蓮1名日籍82歲的堀姓老翁來台至今已36年，他表示當初原是要從事寶石開採生意，不料挖寶不順，苦無收入的情況下最終只好在台四處流浪，成為逾期居留的外籍人士。經查，老翁註記的地址是在日本靜岡縣伊東市，目前花蓮警方在接獲民眾通報後，已轉介移民署花蓮專勤隊處理，未來將全力協助老翁返國與家人團聚。

▲日籍老翁滯留台灣逾36年，隻身1人住在花蓮吳江村山區一房屋內。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲日籍老翁滯留台灣逾36年，台警熱心幫助他返日歸鄉。（圖／記者蕭可正翻攝）

花蓮玉里分局東里派出所日前接獲民眾通報，在富里鄉吳江村山區房屋內有1名老翁，隻身一人無依無靠，平時就靠著簡單的農村活賺取微薄收入，詳細身分背景沒有人知情。警方到場後才得知，原來這名堀姓老翁並非本國人，他中文沒有很好，僅能以簡單英語溝通，經查發現他其實是日籍人士，目前已在台滯留長達36年。

據了解，這名堀姓老翁因認識通報人的母親，因此一直居住在他家中，但後來通報人母親去世，老翁曾答應搬離卻遲遲沒有動靜，無奈之下只好麻煩警方協助處理。

經調閱外事系統資料發現，老翁於民國72年時入境台灣，至今竟已逾期長達36年之久。老翁表示，早年來台最初是為了從事寶石開採的生意，沒想到一直沒能順利採到寶石，在沒有收入的情況下只好離開這份工作，孤單一人留在台灣生活，後來雖然經濟來源僅靠打零工收入有限，但當地人都對他都非常照顧，時常會贈送各種生活日用品貼補開銷，讓生活至少還過得去。

警方在與老翁談話時他坦言，因年紀漸老，身體逐年衰退，其實也想落葉歸根返國與家人團聚，但因經濟不允許，所以才遲遲未去警察機關自首。分局長呂育騰表示，秉持熱心助人的原則，未來將全力協助老翁返日與家人團聚，目前全案將依規定送移民署花蓮專勤隊處理。

▲▼日籍老翁滯留台灣36年 警助返日歸鄉。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲日籍老翁滯留台灣逾36年，隻身1人住在花蓮吳江村山區一房屋內。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲日籍老翁滯留台灣逾36年，隻身1人住在花蓮吳江村山區一房屋內。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲日籍老翁滯留台灣逾36年，隻身1人住在花蓮吳江村山區一房屋內。（圖／記者蕭可正翻攝）

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