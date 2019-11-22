40歲父戀上《女兒的朋友》！不倫戀親吻、全裸　煽情日漫被轟下架

▲漫畫《女兒的朋友》引起爭議。（圖／翻攝自推特）

記者林瑩真／編譯

日本「講談社」連載漫畫《女兒的朋友》（娘の友達）內容描述，40多歲的男子喜歡上未成年女兒的朋友，其中還有不少情色畫面，引起爭議。網友認為，這種內容根本是煽動犯罪，集體要求停止連載。

「在家庭中是父親、在公司內是組長，40多歲的晃介一直演繹著理想的自己，然而，與女兒的朋友古都相遇後，人生有了180度的大轉變。」漫畫《女兒的朋友》中，消極的男主角因女高中生的誘惑而出軌，不時有兩人親吻、全裸的畫面，因而引起爭議。

推特網友抗議，漫畫主角既是未成年，就不應該畫出裸露畫面，更不能是一段禁忌不倫戀；另外則有網友認為，很多人光看封面、廣告會以為這是單純戀愛漫畫，但內容會讓人無法區別創作跟現實，恐怕煽動犯罪、助長兒童性搾取，最好要把販賣區隔開，甚至停止連載。

對此，漫畫家萩原麻美表示，作品描寫了中年上班族在日常生活中感到疲憊，最後從女兒朋友身上尋求慰藉，希望能送給在社會中壓抑自己的現代人。

一部分網友也力挺漫畫家，「又不是停止連載，犯罪就會減少」、「連創作自由都沒有了嗎」、「這部作品不僅是慾望，也同時描寫了中年大叔被女高中生逼迫的恐怖，就像電影《搶救雷恩大兵》大受好評，戰爭有快感所以恐怖，女高中生跟大叔的戀愛煩惱也一樣，完全沒有任何問題」。

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