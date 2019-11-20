首府大董座聘2兒擔任主秘、董事　教育部組「專案小組」徹查

▲台灣首府大學。（圖／翻攝Google Maps）

記者崔至雲／台北報導

台南市台灣首府大學日前遭媒體踢爆，董事長應秀鳳讓自己的大兒子、二兒分別擔任有給職董事及學校主任祕書，年薪破百萬元，卻都沒有做事。教育部高教司今（20日）表示，教育部已組成專案調查小組釐清相關事實，包括工作職掌、出勤狀況及薪資報酬等，將盡速進行調查。

根據《鏡週刊》爆料，首府大學去年7月1日聘用董事長應秀鳳的蔡姓次子擔任主任祕書，但他去年6月才剛從首府大學企業管理系畢業，根本沒有教學、治校等經驗或能力；應秀鳳的另一名兒子，因「家族庇蔭」當上學校專任董事，年薪177萬元，但他幾乎沒在辦公室出現過，有坐領乾薪之嫌。

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對此，教育部表示，依照私校法第16條規定，董事相互間有配偶及三親等以內血親、姻親之關係者，不得超過董事總額三分之一。同法第44條規定，學校法人之董事長、董事、監察人及校長之配偶及三親等以內血親、姻親，不得擔任所設私立學校承辦總務、會計、人事事項之職務。

▲台灣首府大學董事長應秀鳳。（圖／翻攝台灣首府大學）

另外，教育部發現，依照首府大校組織規程第10條第3款規定，秘書室主任秘書由校長聘請副教授以上教學或研究人員兼任，或由職員擔任之，如今主秘是由去年甫畢業的應女次子擔任，因此教育部承諾，將依法檢視兩人的聘任案，並將儘速公布調查結果。

