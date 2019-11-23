潘文忠專訪／不再只有一個第一名！　教長談108課綱…給家長、老師、學生不同建議

▲教育部長潘文忠。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

耗時10年規劃的108課綱今年8月正式啟動，但新課綱一上路就讓許多家長、老師、學生產生焦慮。教育部長潘文忠接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，新課綱對老師而言確實是新挑戰；對家長而言則要改變傳統教育觀念。對學生來說則要發展出自己的興趣，讓班級上不再只有一個第一名，每位學生都能成為終身學習者。

新課綱將傳統課室授課，改以學生為主體，期待學的不只是知識，有更多思考與思辨、解決問題的能力，培養終身學習者，「這是補習補不來的素養。」潘文忠回憶，他師專畢業後被分發到學校服務，當時一班60幾位學生，這對老師來說是很大的負擔，也因此較難看到每個孩子的才能，後來大力推動降低班級人數，台灣才有更好的精緻教育。

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「108 課綱的改變，除了加強素養，也強調不再是單一的評價標準。」潘文忠說，新課綱是讓不同性向、興趣、差異的孩子可以被看到，也讓孩子可以成為更好的自己，讓不同潛力特質的孩子，不再是用單一的環境來衡量自己的表現。

▲潘文忠指出，希望藉由新課綱的改變，讓班級上不再只有一個第一名，每位學生都能成為終身的學習者。（圖／記者呂佳賢攝）

108課綱分為8個領域，重視探究和實作。老師能從不同領域觀察學生表現，把以往成績單上只會有一個第一名的概念打掉，讓學生在各個領域上都能有傑出表現。潘文忠強調，「不同的孩子，要給予不同機會，讓孩子適切表現，有了舞台，孩子才會有成就感。」

潘文忠提到，近期有很多教育夥伴參加教師工作坊，藉此提升專業、經驗，這也是108課綱最期待的師資。老師自發、互動、陪伴，讓教學經驗更豐富扎實。「若老師能理解孩子未來將面臨很多不確定性的挑戰性，相信老師都會願意陪伴學生學習，一同面對未來的核心素養，協助學生主動學習。」

▲教育部長潘文忠。（圖／記者呂佳賢攝）

潘文忠提到，孩子未來的職涯有很多不確定性，在這種情況下，爸媽已經無法用自身的經驗來解決孩子的未來考驗，因此父母的角色相對重要，如果能適時陪伴孩子，不要急於訂下他們的未來的路徑，對孩子來說是非常重要的，「往往父母的期待，不見得最適合孩子的選擇。」

108課綱強調學到的東西要運用在生活上，潘文忠提醒父母，撇開以讀書為主要目的，要讓孩子在學習過程中，自然地接觸到實際生活的情境、遭遇到問題更應鼓勵孩子，不放棄學習的機會。潘文忠舉例，如果家庭旅遊，不要當成是帶孩子去散心，而是要讓孩子規畫、參與實作。他也說，傳統教育出生的父母確實需要調整一下，不要再把唸書、生活、未來分開，必須讓孩子學習如何解決日常生活的困難，而不是到了職場，才告訴他該怎樣做。

▲潘文忠指出，透過老師的自發、互動、陪伴，能讓教學經驗有更好的前進。（圖／翻攝教育部長潘文忠臉書）

最後潘文忠針對學生要如何面對新課綱，他認為108課綱其實沒有太大變動，除了科技領域的新增比較特別外，最重要應該是培養學習的態度，讓自己成為學習的主體。潘文忠說，台灣孩子在學習的過程中都很有特色，卻常在熱情、自信方面表現不足，這也表示孩子並沒有發覺自己的興趣，因此108課綱多了許多動手做、思考性的課程。尤其到高中後，沒有太多的記憶背誦課程，相對較多的是議題的討論、培養學生表達思辨能力。希望藉由家長、老師、學生的改變，讓台灣教育能夠越來越好。

