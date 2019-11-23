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技職教育成果展登場　35校推50展攤…潘文忠玩體感遊戲、智慧機器人

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▲▼ 教育部「優化技職 前瞻未來」成果展 。（圖／教育部提供）

▲教育部「優化技職 前瞻未來」成果展今明兩天登場。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部23、24日在台灣大學綜合體育館舉行「優化技職 前瞻未來」成果展，由教育部長潘文忠親自主持開幕儀式，現場透過展示、體驗、短講及動態表演，全方位展現充沛的實作力，配合產業脈動呈現技職新風貌。

教育部指出，技職教育的發展與產業動脈息息相關，人才培育重點依產業結構變化調整，以帶動國家整體經濟動能。教育部自106年起推動「優化技職校院實作環境計畫」，除培育新產業、新技術的專業技職人才外，並對焦前瞻計畫所需人力資源，培養學生專業知識與技能。計畫推動以來，參與實作實習課程的學生比率逐年成長，獲補助學校亦與鄰近技專校院相互合作、資源共享，並鼓勵企業或法人參與，增加衍生收益。

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這次活動透過「未來科技」、「智慧機械」、「時尚藝術」、「永續生活」及「樂齡人生」等五大展區，邀請北、中、南35所技專校院共同推出50個特色展攤，把複雜的先進技術融入日常應用當中，展現學校教學與科技串聯的新樣貌。潘文忠更實際體驗為長者設計的體感互動遊戲、在擴增實境直播攝影棚變身時尚棚內主角、親手完成滑鼠墊的熱昇華轉印，以及實際操作智慧移動機器人等新穎創意的展示攤位。

▲▼ 教育部「優化技職 前瞻未來」成果展 。（圖／教育部提供）

▲「優化技職 前瞻未來」成果展共有35所技專校院共同推出50個特色展攤，把複雜的先進技術融入日常應用當中，展現學校教學與科技串聯的新樣貌。（圖／教育部提供）

潘文忠表示，面對全球人才競爭趨勢，為培育優質創新人才，技職教育已成為台灣教育的主軸。政府近年在各項技職教育政策及預算上，挹注相當多的資源，除投入技專校院「前瞻基礎建設計畫」新台幣30億元經費外，更從107年起，規劃5年投入新台幣約325億元經費推動「技專校院高等教育深耕計畫」，都是希望技專校院以提升教學品質及學習成效為目標，在實作場域建置、學生跨領域學習、教師實務能力精進、課程彈性設計、產學共同培育等面向，能獲取最大的資源和能量，進而成就每位學生成為具備實作力、創新力及就業力的專業人才。

另外，教育部近年也持續辦理「產學攜手合作計畫」、「技優領航計畫」及「大專校院國際技能競賽國手就學就業精進計畫」等政策，教育部說明，除重視學生專業技術能力的培養，並強化產、官、學、研各界合作與發展，優化台灣珍貴的人力資源。

潘文忠也說，「優化技職 前瞻未來」成果展展示技專校院多元特色及培育成果，是政府長年推動技職教育政策的縮影，更是學生務實致用精神的最佳體現。今日成果展成功吸引在學學子、產業代表及社區民眾參與，各種展品及體驗課程都在在體現技職教育「實作」精神。成果展將開放至明（24）日中午12時，歡迎民眾結伴前來觀賞及參加會場的體驗活動，詳細活動訊息可參閱活動官網或「技職動起來」臉書粉絲團。

▲▼ 教育部「優化技職 前瞻未來」成果展 。（圖／教育部提供）

▲教育部「優化技職 前瞻未來」成果展。（圖／教育部提供）


 

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