德國BOSCH車用清淨機 「大風量」5分鐘強效淨化

▲車內空氣不佳，可能造成頭昏、胸悶等不舒服症狀，影響駕駛行車安全，德國BOSCH推出移動式車用清淨機，高CP值商品贏得民眾青睞。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者陳珊珊／採訪報導

你曾有在車上感到頭昏、胸悶，不舒服的感覺嗎？其實會造成不適的原因，很有可能是因為，車內的空氣太差！密閉式的空間，讓車內也鬧空汙，不流通的空氣，更間接加劇駕駛疲勞，民眾擔心因此影響行車安全。

▲民眾分享，因為車外空氣差，通常只開啟車內循環，可是小朋友常在車內吃東西，密閉空間加上食物味道，時常讓人頭暈。（圖／記者陳家豪攝）

民眾馮小姐表示，「因為現在外面的空氣品質很不好，所以我都盡量開車內循環而已，不敢開外循環，但是小朋友常常又喜歡在車上吃東西，許多食物的味道，再加上車子裡本身臭臭的皮革味，我常常在前面開車都覺得頭很暈，很怕有時候會因為這樣發生一些意外」。

想要擁有乾淨空氣，隨時保持最佳狀態，民眾對於車內空氣清淨機的需求也越來越高。馮小姐說：「我之前上網查詢過，現在市面上的移動式車內空氣清淨機，價格大概都是在6000元以上，但機器就小小一台，也不確定是否好使用，我覺得好像太貴了點，遲遲買不下手」。

▲BOSCH移動式車用清淨機擁有超大風量，快速淨化車內空氣。（圖／記者陳家豪攝）

來自德國的BOSCH聽見民眾心聲，推出高CP值的移動式車用清淨機，搭載超強力智能馬達，大出風量高效淨化車內空氣，加上四層濾網，層層過濾，降低髒空氣導致孩童過敏等情況。汽車發動後隨車自動啟動，5分鐘內高速淨化模式，5分鐘後自動轉為靜音低速模式，啟用滿4小時，機器就會停止運轉，不用怕耗損車電瓶。另外附贈點菸器接頭與USB接頭2種供電線，移動式的設計，在不同場合都可靈活運用！

▲附贈點菸器接頭與USB接頭2種供電線，移動式的設計，在不同場合都可靈活運用。（圖／記者陳家豪攝）

▲BOSCH移動式車用清淨機含四層濾網，層層過濾，還您清淨空氣。（圖／BOSCH提供）

馮小姐說：「我覺得BOSCH是大品牌，品質比較有保障，而且這台移動式車用清淨機才2980元而已，我覺得CP值滿高的！另外我有做功課，發現這台移動式車用清淨機的濾心耗材，約半年至一年換一次就好，更換一次也才799元而已，跟一般的空氣清淨機來比，我覺得它便宜、品質好，用起來也放心」。

▲德國BOSCH移動式車用清淨機，品質有保障加上高CP值，贏得民眾青睞。（圖／記者陳家豪攝）

德國BOSCH是世界知名的技術供應商，產品涵蓋汽車精密零件到家電，品質有保障，產品皆享有維修保固，提升不少消費者購買信心。擁有BOSCH移動式車用清淨機，不必再怕車內不流通的髒空氣，干擾您的行車安全！

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