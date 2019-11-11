▲保護力up！逸新空氣清淨機SKY，消滅空氣中污染原。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲現今空氣污染問題越來越嚴重，空氣中充滿對身體有害的懸浮微粒、過敏原等等。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

現今空氣污染問題越來越嚴重，空氣中充滿對身體有害的懸浮微粒如PM2.5以及過敏原、細菌病毒等，導致出門時常需要戴口罩。抵擋疾病的第一道防護，就要從呼吸防禦開始做起，想要呼吸潔淨空氣，就不能沒有空氣清淨機，而長時間與細菌病毒共處的醫師，更是需要一台全面濾淨效能的空氣清淨機。

▲抵擋疾病的第一道防護，就要從呼吸防禦開始做起。

翰林耳鼻喉科蘇育儀院長表示，大家最熟悉的空氣污染物就是PM2.5，PM2.5已是確定會致癌的物質，而其他最常見的過敏原，還包含花粉、塵蟎、動物毛屑，甚至我們在診所內最擔心的細菌、病毒，這些物質都可能會影響我們的呼吸道，引發過敏症狀或慢性發炎，嚴重的話可能進而影響身體其他部分，導致如心血管疾病或其他慢性病加重的情況。

▲翰林耳鼻喉科院長蘇育儀表示，污染原及過敏原會影響呼吸道，引發過敏症狀或慢性發炎，除了呼吸道的影響外，最擔心的就是可能導致慢性病加重。

小兒科專科醫師陳振寬說明，空污對於小朋友來說也會造成嚴重影響，因為小朋友的呼吸系統尚未發育成熟，所以非常脆弱，空氣中有害的污染物或是過敏原，會對他們的氣管、呼吸道造成危害，建議透過空氣清淨機，盡可能把生活環境中的有害物質濾除，可降低小朋友過敏的累積跟傷害。

▲小兒科專科醫師陳振寬說明，小朋友的呼吸系統其實非常脆弱，空氣中有害的污染物或是過敏原，會對他們的氣管、呼吸道造成嚴重的傷害。

陳振寬醫師建議最好是能夠選購「有第三方認證的空氣清淨機會比較安心」，「我選擇的這台逸新空氣清淨機SKY，就是全球唯一通過英國過敏協會，19類過敏原認證，可過濾超過100種過敏原的空氣清淨機，所以我覺得他的效果非常好」，「而且從到府服務、安裝都非常到位，服務很細心，相當滿意！」。

▲要如何選擇空氣清淨機？陳振寬醫師建議最好是能夠選購「有第三方認證的空氣清淨機會比較好」。

▲陳振寬醫師認為，逸新空氣清淨機SKY到府服務安裝都非常到位，服務很細心、相當滿意！

蘇育儀院長則提到，逸新空氣清淨機SKY的結構有分成三大部分，第一是前置過濾網，把一些大分子的動物毛屑，或者粉塵、灰塵等先給過濾掉；第二部分是HEPA，這部分它的機器相當不錯，不管是細菌病毒或是PM2.5，濾淨力可以達到99.99%以上；第三部分是一個活性碳濾網，這個大面積吸附的濾網，好處是它對於甲醛或有害物質等異味都可以排除。

▲蘇育儀院長驚訝表示，智能APP的連結其實非常方便，可透過APP監控診間內的空氣品質。

蘇育儀院長也表示，這台機器讓我非常驚訝的是，它的智能APP連結非常方便，可透過APP和機器偵測來監控診間內的空氣品質。逸新空氣清淨機SKY濾淨力強、使用方便，若要自行更換濾網也相當容易，給人更清新的好空氣、更健康的純淨居家生活，用一台空氣清淨機，守護自己也守護家人的健康。