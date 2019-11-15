空汙時代　室內其實比戶外更髒！選購空氣清淨機需先掌握三要點

▲空氣汙染問題愈來愈嚴重，不僅室外，就連室內也危機重重。（圖／記者李毓康攝）

消費中心／綜合報導

氣象局頻頻發出空氣品質「橘爆」、「紫爆」警示，令人聞之色變的空氣汙染問題不僅是現在進行式，更是未來進行式！學者研究發現，霾害中的PM2.5微粒不只會影響呼吸系統，還有可能引發心血管疾病、神經系統…等健康問題。出門可以戴口罩，但是回到家裡該如何對抗這些看不見的污染呢?想要抵禦室外空汙的入侵，維持室內環境的清新度，就得靠好的空氣清淨機。台灣三洋SANLUX提出3大要點，教您如何選購空氣清淨機，為居家環境啟動防護機制，守護全家人的健康。

▲看不見的空氣汙染是健康隱憂，空氣清淨機成為每個家庭的必需品。（圖／免費圖庫）

要點一、多重極淨過濾系統，時時刻刻濾出潔淨空氣

想要知道空氣清淨機的效能如何嗎? 先看潔淨空氣的輸出率就對了。數字會說話，如何確保空氣真的有被過濾乾淨，就看國際間最具公信力的指標CADR（Clean Air Delivery Rate）潔淨空氣輸出率（單位m3/h），意思是清淨機在單位時間內，淨化輸出的潔淨空氣體積大小，數字越大表示空氣淨化能力越強，此數值更是國際上具高度權威、被認可的空氣淨化衡量指標。

台灣三洋空氣清淨機的淨化率就獲得眾多CADR認證，像是工研院認證的高效潔淨空氣輸出率（CADR）達679m3/h以上，並榮獲SGS專業認證。具備多重極淨過濾系統，它的水洗式前置濾網能先擋下室內顆粒較大的灰塵及汙染物，再透過高效濾網，過濾空氣中的PM2.5懸浮微粒、花粉等有害物質，加上第三道蜂巢狀椰殼活性碳，大範圍大面積清除甲醛、異味等氣體；還有光觸媒及銀離子等等可以殺菌、防霉、分解有害物質的層層過濾，搭配多風輪設計，讓吸進來的空氣能充分被淨化後再輸出，透過智能螢幕的顏色，輕鬆檢視空氣品質變化。

▲台灣三洋空氣清淨機具多重極淨過濾系統。

▲透過智能螢幕輕鬆檢視室內環境狀態。

要點二、大小空間都能兼顧，達到清淨空氣最佳效果

許多人在選購空氣清淨機時，經常忽略到實際使用的空間問題，如果在大坪數環境使用小坪數機型，就算開機一整天也無法完全過濾空氣中的有害物質，反而更耗能費電。

台灣三洋SANLUX空氣清淨機因此根據不同坪數需求，推出不同尺寸規格服務，分別有適用12坪、16坪、27坪、40坪的機型可以選擇，無論是住在時髦小公寓的單身貴族、兩房一廳的甜蜜小家庭或是三代同堂的大坪數生活空間，甚至辦公室、挑高房型、教室等空間，都能找到適合的空氣清淨機，選對坪數清淨機不超載，有效過濾空氣，每一次呼吸都有安心好空氣。

▲台灣三洋空氣清淨機ABC-R系列推出不同尺寸規格，在不同的空間都能安心深呼吸。

要點三、最高品質靜悄悄 運轉低分貝睡眠不打擾

為了杜絕無所不在的細菌、致敏的塵螨，空氣清淨機一開往往就是一整天，睡覺時間是消費者使用頻率最高的時候，所以清淨機運轉時一定要是無聲勝有聲，低分貝與穩定性是選購空氣清淨機的要點之一。想要一夜好眠起床不噴涕連連，或是在日常生活中不被噪音干擾，台灣三洋的空氣清淨機採多風輪設計， DC風扇噪音值僅22分貝，夜間省電更安靜，將環境干擾降到最低，讓心愛的寶貝甜甜睡，淺眠的長輩舒適入眠，超低干擾程度，連對音頻敏感的毛小孩也能好好休息不受打擾，為全家人有感還原好空氣、呼吸更舒適。

▲不管是小孩還是毛小孩，都能睡得好安心。

台灣三洋空氣清淨機讓您享受好品質的清新生活，提供舒適安心的使用環境，想了解更多產品請點此：www.sanlux.com.tw/s1504/sanyo_in_b.asp?model=2724