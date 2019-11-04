老司機注意！車內毒空氣恐影響行車安全

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近年台灣空氣品質頻拉警報，PM2.5懸浮微粒對身體的危害，引發民眾的關心，也讓空氣清淨機成了家家戶戶必備的家電。不過你知道嗎？根據英國倫敦國王學院研究，除了居家環境外，其實車內空氣比車外空氣髒15倍，成了一般人空氣淨化的死角若長期處在污染的車內環境，不僅有害健康更可能因而提高了行車的事故發生率。

▲使用車內空氣淨化氣維持車內空氣清新，除了可以保持大腦清醒，亦可提高行車安全。（圖／BOSCH提供，下同）

杜絕車外廢氣入侵 開啟「內循環」空氣竟更毒

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冬天開車，開車族大多習慣將車窗緊閉，開起「內循環」功能，一方面不用吹冷風，同時也能隔絕車外廢氣及PM2.5懸浮微粒入侵，但其實大家忽略了，內循環卻讓空氣不斷地在車內「惡性循環」。車內異味讓人不舒服，有些來自煙味、車內飲食和潮濕氣候所引起的霉味，另一方面則可能來自汽車皮革、塑膠等製品揮發的甲醛、甲苯等致癌物質。長期處在髒空氣不斷循環的車內，其實對身體健康危害相當大，輕者影響開車的精神，嚴重恐致癌症、心血管疾病上身，特別是家有孕婦、嬰幼兒的車主更需當心。

▲只開「內循環」無法改善車內空氣品質，反而易使車內空氣汙染物惡性循環。

車內空氣不流通 缺氧判斷力失準恐釀車禍

除了對健康造成危害，不流通的空氣更嚴重影響行車安全。當人長時間處於密閉空間開車，混濁的空氣容易使人疲憊犯睏、視力模糊，甚至影響大腦判斷力，尤其夜間行車時，再加上昏暗的視線，則更容易影響行車安全而導致車禍發生。此時，若單靠抹綠油精、萬金油提神醒腦，只能維持短暫清醒，無法有效改善昏沉、疲累的狀態，建議可以選擇安裝車內空氣清淨機，讓車內空氣持續保持乾淨而流通，則可有效保障行車的安全。

▲車內空氣混濁容易影響駕駛判斷力，行車安全大受影響。

車內空氣清淨機如何挑？ 大進氣流跟濾網是關鍵

市售車用空氣清淨機大致分為有濾網及免濾網的差異，免濾網的類別中則以光觸媒、負離子兩大類為主。就光觸媒清淨機來說，以UV光殺菌的原理達到淨化效果，缺點只有受光處能達到淨化，因此淨化效率低；而負離子清淨機以通電後產生的空氣離子吸附灰塵、PM2.5達到淨化效果，雖能使空氣微粒減少，但沉降至地面仍累積於車內，淨化只做了一半，清除異味的效果也有限。

而安裝濾網的機種則仍是市場上的主流，主要是他對於異味及PM2.5的淨化力還是比較強，像是來自德國的BOSCH移動式車用空氣清淨機，其採用獨家專利四層濾網設計，大分子過濾層、活性碳濾網、HEPA H13醫療級濾網、PP靜電層，層層過濾髒空氣。智慧的隨車啟動設計，一開車自動啟動淨氣，前五分鐘強效高速淨化模式，五分鐘後自動轉換成靜音運轉，不間斷循環，有毒物質、異味一機搞定，讓愛車空氣時刻保持清新舒暢。

▲BOSCH移動式車用空氣清淨機，展現德國工藝設計，搭載超強力智能馬達，大出風量高效淨化車內空氣。

▲BOSCH移動式車用空氣清淨機採用獨家專利四層濾網設計，層層過濾髒空氣，還原車內清新空氣，兼顧健康及行車安全兩大需求。

移動式設計 隨插即用隨時秒殺髒空氣



除了於行車時使用外，BOSCH移動式車用空氣清淨機也可當作個人清淨機使用。內附點菸器及USB接頭兩種供電線，只要插上電源即可運轉淨化，也能搭配行動電源使用，靈活設計完全不受場地限制，隨時都能享受乾淨清新的空氣。目前德國BOSCH移動式車用空氣清淨機即將在台上市，售價2980元，提供消費者高CP值的選擇。

購買網址：http://bit.ly/2Npf9JPET

▲BOSCH移動式車用空氣清淨機，靈活設計不受場地限制，隨時淨化周空氣。

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