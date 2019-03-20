BOSCH洗衣機幫你「加洗衣精」　周邊不再瓶瓶罐罐

▲BOSCH新款自動加洗衣精的洗衣機。（圖／BOSCH提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

現在洗衣機除了洗脫烘之外，連「倒洗衣精」這件事都能做到，BOSCH推出一款「i-DOS 智慧精算洗衣機」，號稱搭載最新智慧洗劑精算系統，能依照洗衣量與水量多寡，可精準投入洗劑，除了使用者不用堆積瓶瓶罐罐，也能避免加入太多洗衣精，導致洗劑殘留，讓皮膚產生過敏。

許多民眾除了在洗衣區域放置洗衣機外，還要額外留出空間放置洗衣精或柔軟劑，德國知名家電品牌BOSCH近期推出的新款洗衣機，內建偵測器，每次洗衣時，可依據衣物重量及所選擇的衣物材質和髒污程度，自動精算所需注入的劑量，可精準計算至1毫升，號稱能確保衣物清潔與避免洗劑殘留。

使用方法就是只要花一次工，將「整罐」洗衣精與柔軟劑直接倒入洗衣機內的儲存槽，之後的洗衣程序就由偵測系統來自動加入，一次可倒入1.3公升的洗衣精，以及0.5公升的柔軟劑於洗劑盒中，從補滿的狀態來計算，約可清洗40次的衣物。

此外，i-DOS 智慧精算洗衣機也支援60度高溫洗滌與槽潔淨功能，主打去除塵蟎，另提供14種智慧洗程，針對小家庭少量衣物的需求，也有2公斤內衣物的「快洗30」與「隨心控時」，能夠自由調控20至60分鐘的洗程，洗衣時間長短方便使用者掌握。

i-DOS 智慧精算洗衣機提供3種規格，售價從59,900元至68,000元不等。

▲可一次將洗衣精全部灌入儲存槽內，也可同時存放放柔軟精。

▲14種洗滌選項可選擇。