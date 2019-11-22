經營地下匯兌收到千萬假鈔　業者忍不下這口氣報案…自己也遭殃

▲地下匯兌業者以為接到1500萬元的大單，點算時才發現裡面只有2萬多元現鈔，其他都是玩具鈔。（示意圖與本案無關／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北1個非法地下匯兌業者，今年初收到1筆大生意，要幫忙把1500萬元新台幣換成大陸使用的人民幣，卻發現15捆鉅額現鈔，絕大部分是印有「玩具鈔」的假幣，業者不滿受騙報案，送錢去匯兌的陳男竟為擺脫詐欺罪辯稱：「我以為是幫忙送毒品」，台北地檢署22日先起訴陳男，另依涉嫌違反《銀行法》偵辦自己送上門的地下匯兌業者。

據了解，陳男疑因欠人債務，接到債主指示，在2月14日找高中好友載他到文華東方大門車道門，拿了1個行李袋交給指定對象，收到袋子的人拿出袋內捆綁好的鈔票，確認有15顆(指15捆，每捆100萬)後走人。

▲地下匯兌業者不甘心被玩具鈔騙了，報警提告的結果，自己現在也等著被法辦。（示意圖／資料照）

地下匯兌業者拿到錢之後，一方面通知同夥開始轉帳人民幣到指定戶頭，一方面著手清點鈔票，拆開綑綁扎實的現鈔後，赫然發現，每顆鈔票只有上、下幾張用真的千元鈔掩飾，中間全部是印有「玩具鈔」的假幣，總計真鈔指有2萬多元，業者趕緊通知暫停轉帳，卻已經損失約台幣300多萬元。

業者不甘損失，報警控告交錢的陳男涉嫌詐欺，陳男沒有供出上游，但為了擺脫詐騙罪責，竟辯稱「我以為是幫忙送毒品」，還稱在飯店門口看到對方拿出鈔票，也嚇了一跳；檢察官調查後，依涉嫌詐欺起訴陳男，同行的盧姓高中好友因無證據顯示知情，處分不起訴。至於報案受騙的地下匯兌業者，因涉嫌違反《銀行法》，正由檢警另案偵辦中。

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