獨居老兵「消失」母沒錢調查　過了3年才發現死在家中

▲退休老兵懷特被發現陳屍家中長達3年，卻沒有任何人知道他家地址。（示意圖／PAKUTASO）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國海軍退伍軍人懷特（Ronald Wayne White）屍體上周在家中公寓被發現，令人震驚的是，他已經死亡大約3年的時間，卻沒有任何人知道。他的母親史蒂文斯（Doris Stevens）表示，因為沒有足夠的錢聘請調查員，在調查地址時也沒有出現問題，加上懷特是個時常出國的人，以為他只是暫時「消失」了而已。

根據WFAA新聞報導，懷特居住在德州達拉斯迪索托（DeSoto），為國防承包商工作，因此時常前往不同國家簽約。史蒂文斯表示，「懷特每個月至少會打兩通電話給我，有時候從埃及，有時從菲律賓。」然而，在3年前電話卻突然停止了。

史蒂文斯曾嘗試調查，但警察認為懷特已經成年，加上長期出國，無法將他認定為失蹤人口，加上史蒂文斯家中沒有足夠金錢聘請私人調查員，搜索他居住的地址也沒有異樣，所以只能認為懷特是暫時消失了。

迪索托警方表示，近日因為懷特居住的公寓在進行多項調查，才發現有房客已經很久沒有用水，在強制打開家門後，才發現懷特死在家中廚房地板上，經過法醫證實，已經死亡將近3年的時間。

警員舒爾特（Pete Schulte）補充，懷特使用帳戶自動提款繳交每個月的房租，而且因為公寓隔熱良好，所有的窗戶都是鎖上密封的。而懷特的車3年未開，已經封上一層厚厚的灰塵，但沒有任何人懷疑通報，雖然在兩年前，樓下鄰居曾抱怨有液體滲入家中，但因為後續沒有繼續處理，所以懷特死亡的事實也一直沒被揭開。

懷特在迪索托的公寓地址並沒有告知任何人，連她的親人也都不知道他的下落。舒爾特表示，調查人員在公寓內發現2016年的糖尿病藥物，證實懷特患有糖尿病，現在也正在進行其他測試，以判定真正的死亡原因。