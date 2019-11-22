名校碩士生工作壓力大！她「死扛」最後一晚崩潰：對自己很失望…逃家自殺亡

▲24歲女孩工作壓力大，情緒崩潰自殺亡。（圖／翻攝自《北京青年報》）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市24歲女孩王鈺敏11月19日晚間失聯，家人崩潰在社交媒體上發文尋人，引起大陸全網關注，各方接力尋人。不幸的消息21日22時左右傳來，家屬對外簡短回應，「人沒了。」家屬慟，「從家屬的角度來說，人已經找到了，也不想再多說什麼，謝謝大家理解。」

綜合陸媒報導，王鈺敏今年24歲，本科、碩士生均在中國人民大學商學院就讀，6月畢業後從事金融工作，19日18時40分左右因情緒不好獨自離家，在北京方莊附近失聯。

姐姐提供的一張監視器畫面顯示，當天晚上王鈺敏身穿白色羽絨服、黑色褲子，雙手放在羽絨服口袋裡，快步往前走。她說，妹妹當天曾向她抱怨工作壓力太大，「最近工作經常出錯，什麼都做不好，對自己很失望。」姐姐回憶，「我和她19日下午還專門請假半天，此後我一直在陪她，直到晚上她說想出門把我甩掉跑了。」

▲家人社交軟體上發文尋人。（圖／翻攝自《北京青年報》）

姐姐還表示，妹妹沒有因為同事之間的矛盾而情緒不佳，純粹只是工作上面的問題造成壓力太大；家人之間也沒有因為其他的問題吵架。她說，妹妹性格比較內向，什麼事又喜歡藏在心裡，工作後和朋友一起住在豐台區芳古園一區，當晚也是在附近失蹤的。

曾在2018年冬天和王鈺敏一起實習過的學妹肖薇（化名）回憶，「學姐是個非常認真負責的人，有什麼問題問她她都會幫我，感覺很穩重、很溫柔。」

目前，警方表示，經過初步勘查發現死者是自殺，但因涉及隱私，具體調查情況不便透露。

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▼女孩最後身影。（圖／翻攝自《北京青年報》）