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台中18歲男疑精神不濟　開車自撞當場側翻

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▲洪姓男子行經復興北路與德富路交叉口時，疑恍神自撞停放路邊的車輛因此翻車。（圖／讀者提供）

▲洪姓男子行經復興北路與德富路交叉口時，疑恍神自撞停放路邊的車輛因此翻車。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市22日凌晨發生一起自小客自撞意外，18歲洪姓駕駛開著銀色轎車經過復興北路與德富路交叉口時，疑似恍神撞到停放路旁的黑色轎車，導致洪男駕駛的自小客當場側翻立於馬路中央，遭撞的黑色轎車則左後車尾受損，幸無人受傷，經酒測洪無酒精反應，警方研判應是精神不濟，詳細肇事責任與後續賠償還須釐清調查。

▲洪男自撞造成其自小客車頭右前方受損，遭撞的黑色轎車則左後車尾受損。

▲▼ 洪男自撞造成其自小客車頭右前方受損、輪胎脫落，遭撞的黑色轎車則左後車尾受損。

▲洪男自撞造成其自小客車頭右前方受損，遭撞的黑色轎車則左後車尾受損。

台中市警局第三交通分隊長蔡興邦表示，洪姓男子於22日凌晨3時59分許，駕駛自小客行經復興北路與德富路交叉口時，擦撞到停放路邊的自小客，導致車輛翻覆，造成該車右前車頭受損、保險桿掉落，因車輛側翻，駕駛座車窗著地導致其呈蜘蛛網狀碎裂，而遭撞黑色轎車左後車尾受損。洪男經酒測無酒精反應，初步研判應是疲勞駕駛、精神不濟所致。

▲洪男自撞造成車輛側翻，駕駛座車窗因此呈蜘蛛網狀龜裂。

▲洪男自撞造成車輛側翻，駕駛座車窗因此呈蜘蛛網狀碎裂。

據了解，車禍發生後，洪男即自行爬出車外，沒有受傷，而洪男於事故第一時間馬上打給職場老闆，該老闆也立刻前往現場關心。詳細肇責須等警方進一步釐清。

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