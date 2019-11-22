擋風玻璃驚見猙獰鬼臉！南投埔霧公路車禍1死　網友起雞母皮：超毛的

▲▼眼尖的網友發現，肇事的自小客擋風玻璃竟出現一張表情猙獰的鬼臉。（圖／取自臉書埔里人，下同）

記者白珈陽／南投報導

「小客車前擋風玻璃有亮點…超毛的」南投縣埔里鎮台14縣埔霧公路21日發生車輛對撞事故，造成一名89歲老翁傷重不治，有民眾拍下事故照片PO網，提醒其他用路人若經過須注意安全，但有眼尖網友發現，對撞的其中一輛自小客的擋風玻璃，竟出現一張表情明顯、面目猙獰的鬼臉，直呼頭皮發麻。

埔里鎮台14縣埔霧公路63公里處，21日下午3時22分許發生一起死亡車禍，一輛自小客由仁愛往埔里方向行駛，疑似疲勞恍神，車輛竟開向對向車道，與埔里往霧社方向的小貨車迎面對撞，造成小貨車車頭嚴重受損，小貨車駕駛及乘客共2人受傷，其中乘客89歲何姓老翁送往台中榮總醫院埔里分院急救，但因傷勢過重搶救無效宣告不治，肇事責任警方將進一步調查釐清。

有民眾拍下車禍事故照片PO上臉書社團「埔里人」，提醒其他駕駛若經過此地要小心並注意安全，但有眼尖的網友發現，在肇事自小客的擋風玻璃上，竟出現一張表情猙獰、狀似骷髏的鬼臉，引起其他網友關注，紛紛表示：「真的有耶…超毛的」、「很明顯的骷髏」、「我看起來有2張人臉…」、「凡事難說，無形的東西」。

不過，也有網友認為這張「鬼臉」只是路旁邊坡上的樹木枝葉倒影跟車輛反光裡面東西所形成，無須做過多聯想。

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