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賣1盒雞蛋就捐1元給動物保育　量販亞洲首賣「非籠飼雞蛋」

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▲家樂福自有品牌非籠飼雞蛋。（圖／家樂福提供）

▲家樂福自有品牌非籠飼雞蛋。（圖／家樂福提供）

記者陳涵茵／台北報導

買雞蛋也能保育動物，連鎖量販業者今日（21日）正式推出「自有品牌非籠飼雞蛋」，同時也是亞洲通路第一盒自有品牌非籠飼雞蛋，為了協助非營利組織持續推動改善經濟動物福利，消費者只要買一盒，業者就會捐出一元給台灣動物社會研究會，投入改善經濟動物處境。

台灣近9成的雞蛋皆產自於格子籠雞，這些雞隻一輩子都被迫囚禁在A4大小的「格子籠」裡，不曾走踏到地面上，2至4隻母雞塞在小小的籠子，產蛋就是唯一使命，籠子雞議題也一直被世界動物衛生組織（OIE）所關切。世界動物衛生組織（OIE）並與全球動物福利科學家合作，制定各項經濟動物福利規範，「廢除蛋雞籠養運動」在全球各地開花結果，歐盟率先於2012年廢止以格子籠飼養蛋雞，各國包含台灣皆開始推廣以放牧、平飼等方式生產雞蛋。

▲家樂福自有品牌非籠飼雞蛋。（圖／家樂福提供）

▲非籠飼雞蛋，採取放牧、平飼等方式生產雞蛋。（圖／家樂福提供）

家樂福自2018年起推動「食物轉型計畫」，跟進國際重視經濟動物福利，2018年首波完成第一項於賣場設立非籠飼雞蛋專區、自製熟食商品及茶葉蛋改用非籠飼雞蛋，2019終於落實推出自有品牌非籠飼雞蛋，給顧客更健康安心、符合食物倫裡的選擇。

1盒10顆售價119元，打開雞蛋包裝，一張母雞咕咕寫給消費者的感謝小卡出現眼前，內容寫道：「我是飛飛。謝謝你，讓我可以再度飛翔。當你打開這盒以友善『平飼』飼養的雞蛋，你打開的不止是我的牢籠，更是你和親友的幸福與健康！謝謝你！」購買雞隻友善飼養雞蛋，就能用行動支持動物保育。


 

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