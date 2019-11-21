車體瞬間破碎！Uber Eats趕接單與雙載機車對撞　3人噴飛畫面曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區一名Uber Eats外送員20日晚間6點多行經篤行路，與另一輛左轉雙載機車對撞，外送員頭部受重創，送醫急救後雖恢復呼吸心跳，但昏迷指數只有3，仍在加護病房觀察，雙載情侶皆輕傷；根據行車紀錄器畫面，當時外送員車速相當快，撞車後直接噴飛倒地，場面怵目驚心。

▲兩車即將對撞。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，30歲吳姓外送員的置物袋裡空無一物，研判當時可能正趕著去接單，至於雙載機車為一對高中情侶檔（騎士為18歲王男、乘客為16歲陳姓少女），案發前到機車行內保養機車、更換輪胎，期間陳女還很開心地與男友抱抱、聊天，沒想到離開機車行20公尺就發生意外。

意外發生時，吳男的安全帽瞬間脫離，滾到約10公尺處，頭部重創趴地不起，當場沒有呼吸心跳，送醫急救後恢復呼吸，但昏迷指數只剩3；陳女右小腿骨折、全身多處擦傷，王男則全身多處擦傷。

警方表示，當時雙載機車沿篤行路三段準備左轉滿平街，現場路口無須待轉，因此沒有違規，詳細車禍原因，還有待警方釐清。

目擊者表示，案發當時我在切比薩，突然聽到一聲巨響，一開始以為是人家的機車倒地，後來出來一看發現是嚴重的車禍，整個龍頭全都毀掉，其中一男一女似乎是學生，因為有穿著制服，另外一個是外送的人員，已經倒在馬路中央，沒有任何在動的跡象。他的安全帽大概至少飛了10公尺，那一對情侶都還能行動。

初稿時間：10：34



更新時間：11：44（新增：撞擊影片）

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▼兩車對撞後車體瞬間碎裂，3人當場噴飛。外送員頭部受重創，目前昏迷指數只有3。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼Uber Eats外送員頭重創無生命跡象，送醫急救後，昏迷指數只剩3，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）