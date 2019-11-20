驚悚畫面曝光！Uber Eats與左轉機車對撞　外送員頭部重創失去心跳

記者陳雕文／新北報導

一名Uber Eats外送員20日晚間6點多行經新北市板橋區沿篤行路二段往樹林方向直行，與另一台沿篤行路三段左轉滿平街方向的雙載機車對撞！外送員噴飛且頭部受重創，當場失去呼吸心跳，另一台機車後座的16歲女乘客意識清醒，小腿骨折，雙方皆送往亞東醫院治療，詳細事故原因仍待調查。

▲Uber Eats外送員在板橋發生車禍，生命垂危。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方初步調查，案發當時30歲吳姓外送員行經一部公車旁，疑似視線被擋住，加速前行時與疑似違規的雙載機車（騎士為18歲王男，載著16歲陳姓少女，未查看完全即左轉）撞上，吳員倒地命危，陳女腿部骨折，而王男則無傷。目前雙方未實施酒測，警方正在調閱相關畫面以釐清肇事責任。

目擊者表示，案發當時我在切比薩，突然聽到一聲巨響，一開始以為是人家的機車倒地，後來出來一看發現是嚴重的車禍，整個龍頭全都毀掉，其中一男一女似乎是學生，因為有穿著制服，另外一個是外送的人員，已經倒在馬路中央，沒有任何在動的跡象。他的安全帽大概至少飛了10公尺，那一對情侶都能自行動，等警方來還能做筆錄。

初稿時間：19：27



更新時間：20：55（新增：警方說法、目擊者說法、照片、影片）

▼Uber Eats外送員頭重創無生跡。（圖／記者陳豐德翻攝）



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▲▼Uber Eats與另一輛雙載機車對撞，撞擊力道之大，導致車體破碎、零件四散，傷者分別是外送員（命危）及雙載機車的後座女乘客，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼警方處理出事機車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼車禍地面滿地碎片。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警方將機車及Uber Eats外送袋一起送走。（圖／記者陳豐德翻攝）