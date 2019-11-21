為了給父母更好的生活…孝子下班兼差外送員！趕路接訂單跟機車對撞命危

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區一名Uber Eats外送員20日晚間6點多行經篤行路，與另一輛左轉雙載機車對撞，外送員頭部受重創，昏迷指數只有3，仍在加護病房觀察，雙載情侶皆輕傷；據了解，外送員是為了貼補父母家用才下班兼差，殊不知在接單時發生車禍，詳情仍待調查。

▲孝子為了貼補家用兼差外送，不幸遇上車禍，頭部受重創命危。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，30歲吳男還是單身，與父母同住在中和，孝順又貼心，為了給雙親更好的生活品質，平時就有工作的他，下班後還拖著疲憊身體兼差Uber Eats外送員，案發當時他正要接下一張訂單，沒想到遇上車禍，躺在病床上昏迷不醒，其家屬也傷心欲絕。

▲直行外送員車速頗快，加上左轉雙載機車疑未注意路況，兩車對撞零件四散，至於騎士及乘客接噴飛。（圖／記者陳雕文翻攝）

至於雙載機車為一對高中情侶檔，騎車的18歲王男是高中體育班的田徑隊成員，16歲陳姓少女則是他的同校學妹，2人感情超好，上下課都黏在一起，案發前到機車行內保養機車、更換輪胎，期間陳女還很開心地與男友抱抱、聊天，但離開機車行20公尺，要左轉時疑未注意路況而發生意外。

根據行車紀錄器畫面顯示，兩車對撞後，吳男的安全帽瞬間脫離，整個人在空中翻滾2圈後倒在10公尺外，頭部重創趴地不起，當場失去呼吸心跳，送醫急救後恢復呼吸，但昏迷指數只剩3；陳女右小腿骨折、全身多處擦傷，王男則全身多處擦傷；雙方車體嚴重毀損，場面怵目驚心。

▼Uber Eats外送員與雙載機車對撞，場面怵目驚心。（圖／記者陳雕文翻攝）