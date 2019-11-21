全台版圖解鎖！foodpanda正式進軍南投　11／29「3縣市」接棒上線

▲foodpanda今正式進軍南投縣。（圖／記者劉維榛攝）



記者蕭筠／台北報導

近年來外送平台競爭激烈，無論從強打免運方案或是提供外送服務等地區，就是為了要吸引更多消費者。今（21）日foodpanda正式宣佈開通南投外送服務，緊接著11月29日將再插旗台東、以及離島金門、澎湖地區，正式全面解鎖台灣版圖。為慶祝新縣市解鎖，11月20日至12月3日於南投訂餐不分時段、不限次數即可享免外送服務費優惠。

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▲foodpanda外送服務擴及全台。（圖／foodpanda提供）



foodpanda今日正式在南投提供外送服務，更驚喜宣布11月29日將進軍台東、金門、澎湖3縣市消息，達成全台解鎖目標，foodpanda 董事總經理方俊強表示，「很高興和大家分享 foodpanda已正式全台解鎖，台灣的外送經濟已逐漸邁向成熟，成為台人生活的一部分，未來將持續優化服務，成為每個人每一天的用餐首選」。

foodpanda目前已和南投近150間店家合作，網羅南投市、草屯鎮、埔里鎮在地小吃和人氣排隊美食，包含用料實在的打卡美食「米香哥蝦仁飯」、埔里知名巷口美食「嘟嘟冷熱冰」、 70 年歷史老店「振松記米粉」等，未來也將持續增加合作餐廳及服務範圍。為慶祝新縣市服務上線， 11月20日至12月3日凡於南投訂餐「不分時段、不限次數」即可享免運優惠。

▲Uber Eats月初宣布攜手寧夏夜市推出「夜市美食」外送服務。（圖／Uber Eats提供）



另一美食外送平台Uber Eats則在歡慶在台滿3週年時，宣佈一次解鎖5縣市，全台服務版圖來到15縣市，包含台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮。月初Uber Eats也宣布攜手寧夏夜市推出「夜市美食」外送服務，網羅網友票選必吃的FUN SUN G雞排、鴻記蔥餅捲、童年木瓜牛奶、寧夏魷魚王等近20家餐廳，就是要讓民眾在家也能輕鬆吃到夜市小吃。

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