「時空旅人」現身！120年前黑白照片驚見環保少女　網：地球有危險

▲瑞典環保少女關心氣候議題四處進行演講。(圖/路透)

實習記者施怡妏/綜合報導

瑞典16歲少女桑柏格(Greta Thunberg)關心全球議題為地球發聲,被稱為「環保少女」。眼尖的民眾日前從一張1898年的老照片中發現,裡頭的小女孩神似桑柏格,與現今相差120年之久,驚訝直呼「原來她是從未來來的,穿梭時空為了拯救地球」。

根據CNN報導,美國華盛頓大學圖書館有張1898年的黑白照片,照片中的三位青少年當時在加拿大西北部育空地區(Yukon Territory)小鎮淘金,攝影師是位瑞典裔美國人埃里克·黑格(Eric A. Hegg),此張照片也成為19世紀北美淘金熱時期的經典照之一。

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk