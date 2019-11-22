「時空旅人」現身！120年前黑白照片驚見環保少女　網：地球有危險

▲瑞典環保少女關心氣候議題四處進行演講。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

瑞典16歲少女桑柏格（Greta Thunberg）關心全球議題為地球發聲，被稱為「環保少女」。眼尖的民眾日前從一張1898年的老照片中發現，裡頭的小女孩神似桑柏格，與現今相差120年之久，驚訝直呼「原來她是從未來來的，穿梭時空為了拯救地球」。

根據CNN報導，美國華盛頓大學圖書館有張1898年的黑白照片，照片中的三位青少年當時在加拿大西北部育空地區（Yukon Territory）小鎮淘金，攝影師是位瑞典裔美國人埃里克·黑格（Eric A. Hegg），此張照片也成為19世紀北美淘金熱時期的經典照之一。

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk — Jack - J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019

照片中小女孩綁著長辮子，有稜有角的臉與桑柏格相似。消息傳出後立刻在網路上引起討論，網友們認為她就是環保少女本人，並懷疑她是「時空旅人」，穿梭時空來拯救地球的，否則她不會如此堅定的呼籲大眾，必須正視看待全球氣候變遷的問題，只是在未來和過去間來來回回時，不小心留下了身影。

桑柏格2018年放棄課業，四處演講關於氣候變遷的議題，希望全球一起響應環保愛地球。現在她正搭乘「零碳排放遊艇」前往馬德里，準備參加12月2日舉行的氣候峰會。