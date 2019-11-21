環境鬥士桑柏格獲國際兒童和平獎　人還在大西洋船上

▲瑞典16歲女孩桑柏格（Greta Thunberg）罷課抗議氣候變遷。（圖／翻攝自Facebook／Greta Thunberg）

實習記者謝汶穎／綜合報導

16歲的環境保護鬥士桑柏格（Greta Thunberg）21日獲得國際兒童和平獎（International Children's Peace Prize），她發起自製標語「為氣候罷課（Strike for Climate）」，在國際上有數萬的兒童響應這項罷課活動。

國際兒童和平獎頒發給致力於解決兒童人權與和平等問題的孩童，從2005年開始由荷蘭非政府組織兒童權利基金會（KidsRights Foundation）頒發。

桑柏格目前正搭船前往馬德里參加聯合國所舉辦的國際氣候會議，無法親自到場領獎，但她也發出訊息表示，對獲獎感到非常榮幸。她在11月中旬離開美國，搭乘雙體船（catamaran）穿越大西洋參與會議。

德國氣候活動家紐鮑爾（Luisa-Marie Neubauer）表示，世界領導人對此問題並沒有採取行動，「氣候危機是這個時代的和平問題，地球上孩子的生命都受到威脅。」她代表桑柏格領取這次的獎項。

桑柏格在10月29日獲得北歐理事會環境獎時曾表示，雖然這是一項榮譽，但不會去領獎，因為解決氣候變遷的行動不需要得獎，而是領導者應該要有實際行動而非紙上談兵。北歐國家在減少碳排放和人均生態足跡上 ，並沒有做到非常良好的示範。

15歲的喀麥隆社運人士馬洛（Divina Maloum）也因為和伊斯蘭聖戰團體博科聖地（Boko Haram）「和平奮戰」，榮獲國際兒童和平獎，「喀麥隆和非洲在談論和平時，決策者忘記了兒童。」

桑柏格因喚起百萬民眾一同為氣候發生，曾榮獲「另類諾貝爾獎」優質民生獎，也被時代雜誌評選為2018年最具影響力的青少年之一，前陣子更被提名成為諾貝爾和平獎的候選。