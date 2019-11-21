餐廳很髒亂！理大副校長應示威者要求...挽袖、戴手套清理垃圾30分鐘

▲理大副校長衛炳江、楊立偉以及工程學院院長文效忠等人到校整理廚房。（圖／翻攝立場新聞臉書）

記者邱茀濱／綜合報導

香港理工大學17日晚間成為示威者和港警間的戰場，經過多日激戰，校內滿目瘡痍、一片狼藉宛如垃圾場。理大副校長衛炳江、楊立偉等人21日午後到校內巡視狀況，期間一名仍留守為學生煮飯的廚師上前理論，並要求他們幫忙清潔餐廳環境，還幫忙倒垃圾。隨後，他們到餐廳及廚房挽起袖子、戴上手套清理至少30分鐘。

▲理工大學副校長衛炳江。（圖／記者宋良義翻攝）



《ETtoday新聞雲》記者21日上午在現場發現，大量校內設施遭到毀壞，垃圾遍地，到處可見噴漆塗鴉，現場多處都留下焦黑的火燒痕跡，令人觸目驚心。此外，雖然暴力衝突已經逐漸平息，但校園許多建築與硬體設備都被嚴重破壞或塗鴉，已淪為一片廢墟，到處都是雜物、破碎的玻璃等。

▲香港理工大學滿目瘡痍。（圖／記者宋良義攝，下同）



前財政司司長政治助理羅永聰21日在香港電台節目上表示，目前理大校園的情況差到難以想像，圖書館淹水變成小型池塘、電錶房被破壞、食堂傳出異味，還有同學肚瀉發燒。

港媒指出，理大校董會主席林大輝、副校長衛炳江、楊立偉以及工程學院院長文效忠等人21日下午1點30分左右到校內巡視，期間一名仍留守為學生煮飯的廚師情緒激動地上前理論，並強調自己還是會死守「飯堂」，繼續煮飯給年輕人吃。但衛炳江卻說學校的餐廳現在太過髒亂，若繼續供膳的話「好不安全」。

然而，衛炳江等人應這名廚師的要求，隨後挽起袖子、戴上手套到餐廳及廚房整理環境、倒垃圾，過程約30分鐘左右，但全程卻未見林大輝本人。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！