影／香港理工大學滿目瘡痍！大量設施遭毀「宛如垃圾場」　遍佈焦黑火燒痕跡

記者鄭思楠、宋良義、游宗樺／台北–香港 連線報導

香港數千學生示威者上週湧進香港理工大學，與警察爆發激烈衝突。經過多日激戰，校內滿目瘡痍、一片狼藉宛如垃圾場。《ETtoday新聞雲》記者21日上午在現場發現，大量校內設施遭到毀壞，垃圾遍地，到處可見噴漆塗鴉，現場多處都留下焦黑的火燒痕跡，令人觸目驚心。

▲香港理工大學滿目瘡痍。（圖／記者宋良義攝）

▲▼現場一片狼藉，遍佈垃圾。（圖／記者宋良義攝）

香港示威活動已經持續超過5個月，警民衝突前線從街頭拉到校園。繼香港中文大學後，從16日晚間起，示威者以香港理工大學作為根據地，與港警展開對峙，引發了新一波的「校園攻城戰役」，持續多日。期間，警方出動催淚彈、水砲車、裝甲車猛攻，示威者以汽油彈、弓箭、鋼珠、磚頭力抗。

▲還有少部分示威者留守在校園內。（圖／記者宋良義攝）

目前，香港理工大學已有多數示威者陸續離開，不過還有少部分人留守在校園內。香港保安局局長李家超表示，截至20日上午，已有近900人從校園內出來「自首」，18歲以下佔了大約300人，有500至600名為成年人。

▲▼校園周邊依舊有港警駐守。（圖／記者宋良義攝）

《ETtoday新聞雲》記者直擊現場發現，雖然暴力衝突已經逐漸平息，但校園許多建築與硬體設備都被嚴重破壞或塗鴉，已淪為一片廢墟，到處都是雜物、破碎的玻璃等；目前，校園周邊依舊有港警駐守，核查過路人士的身分。

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