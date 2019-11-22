周杰倫《四面楚歌》上場了！港警「音樂當武器」勸降理大示威者

▲香港理工大學連日來發生激烈的警民衝突。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港理工大學至今依舊有近百位示威者拒絕離開。連日來，警方多次「花式勸降」引起網友熱議，前幾日曾播放包括「監獄風雲」主題曲「友誼之光」、陳奕迅的「十面埋伏」及李克勤的「告別校園時」等流行歌曲，20日晚再次播周杰倫的「四面楚歌」等流行欲曲突破心防。

綜合港媒報導，經過數日對峙，理大內滯留的示威者已經不多。昨晚，港警又進行了新一輪苦口婆心的喊話，「感覺好寂寞、好孤單，不要緊的，出來啦，去投降，其實你們做了犯法的事，只會算理工大學裡面的刑事毀壞；犯罪行為，要買單，要結帳的，犯了法就要伏法，這是基本的東西啊。」

港警透過高音喇叭說，「吃了東西，要給錢買單結帳，最基本的道理，竟然有人希望犯了法之後不需要承擔責任的，那我的存在不是很沒有意義？做人不可以那麼自私的，知不知道啊，想想別人啊，你們弄壞了地鐵，弄爛了那些路，我都沒見過理工大學外邊有沙灘的，真是心裡有沙哪裡不是馬爾地夫。」

港警還進一步喊話，「沒關係的，如果你冥頑不靈我們陪你，過完聖誕，過完農曆年，過完復活節都陪你，但是，當你們的人越來越少，投降的人越來越多的時候，我們攻進來的時候，希望你們不要反抗，知不知道啊。」這番「唐僧式」的勸解結束後，警員又給示威者放了一首周杰倫的《四面楚歌》。

此前，對峙期間，港警17日晚間向示威者喊話，「你自己知不知道羞恥呀？你對不對得起自己的父母和師長？」他們指責現場的同學辛苦考入大學，卻「當玩遊戲」，還曾向校內播放歌曲，曲目包括《十面埋伏》、電影《監獄風雲》主題曲《友誼之光》，以及《告別校園時》等。

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▼香港理工大學許多示威者已經陸續離開。（圖／路透）