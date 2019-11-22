　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵列車外觀噴漆塗料國產化　附著力超越原廠1.5倍！紫外線測試壹千小時無龜裂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

高鐵列車外觀噴漆塗料國產化　附著力超越原廠1.5倍！(採訪撰稿／記者吳奕靖；攝影／記者洪正達)

▲高鐵噴漆塗料國產，執行副總陳強自豪介紹歷經5個月實地測試，首列TR30測試依然如新 。（圖／記者洪正達攝）

▲高鐵噴漆塗料國產化，執行副總陳強自豪介紹歷經6個月實地使用觀察，首列TR32車頭依然如新 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

請繼續往下閱讀...

台灣高鐵公司與國內漆料廠商成功完成「國產漆料開發計畫」，今年5月，高鐵首輛改用國產漆的列車完成噴塗上線服務，這款塗料附著力標準比日本原廠要求規格還要高1.5倍，且經過1,000小時的紫外線照射破壞測試無龜裂後，才使用到列車上頭，經過實地上線使用觀察6個月後成果超乎預期，現在高鐵非常有信心，未來都將全面改用國產漆，如此以來漆料成本將可省下一半。

▲高鐵噴漆塗料國產，執行副總陳強自豪介紹歷經5個月實地測試，首列TR30測試依然如新 。（圖／記者洪正達攝）

▲高鐵噴漆塗料國產，執行副總陳強自豪介紹歷經6個月實地測試，首列TR32車頭依然如新 。（圖／記者洪正達攝）

高鐵標號TR32列車，在今年五月份完成以「國產漆塗料」來噴塗，高鐵執行副總陳強站在這部車頭的旁邊接受媒體訪問，神情相當自豪的表示：「這個車子是在五月份噴完，到目前是接近5個月到6個月的時間，各位可以看到還是非常的鮮豔，當初在之前是完全用日本原廠的漆，在兩年前就開始研究」。

陳強說明國產漆的要求標準，其實是比日本原廠漆還要來得嚴格許多：「不論是在它的附著力、防火耐燃、還有耐候度跟鮮豔度都必須至少要等同原廠，甚至要超過原廠，當初驗證的時候，我們要求的附著力規格是原廠規格的1.5倍，同時我們用破壞力等級最大的紫外線照射了1000小時無龜裂，確定所有的標準都符合我們的規格」。

▲高鐵噴漆塗料國產，執行副總陳強自豪介紹歷經5個月實地測試，首列TR30測試依然如新 。（圖／記者洪正達攝）

▲高鐵噴漆塗料國產要求附著力檢測標準是日本原廠規格的1.5倍 。（圖／記者洪正達攝）▲高鐵噴漆塗料國產，執行副總陳強自豪介紹歷經5個月實地測試，首列TR30測試依然如新 。（圖／記者洪正達攝）

▲高鐵噴漆塗料國產要求附著力檢測標準是日本原廠規格的1.5倍。（圖／記者洪正達攝）

高鐵表示，經過一連串測試及使用觀察後，非常有把握可以將所有列車都改用國產漆，目前已經完成5列車噴塗使用國產漆，預計明年9月時，有19組列車可以使用國產漆，未來更將全面使用，而國產漆成本更是日本原廠漆的一半。

高鐵除了在外觀塗料部分進行本土化之外，其實為了訓練維修人員，也特別走「擬真」，讓維修人員能夠在模擬環境當中來進行，為了推動高鐵維修自主能量，耗資3千多萬元打造電力、電車線、軌道系統等訓練教室。陳強表示：「強化維修能力的自主化，從去年就開始規劃做我們的電力、電車以及軌道系統，我們都希望有一個好的訓練教室，讓我們的同仁不論在新進人員的訓練或是年度複訓的時候，都能確定他的維修作業是落實的」。

▲高鐵噴漆塗料國產，執行副總陳強自豪介紹歷經5個月實地測試，首列TR30測試依然如新 。（圖／記者洪正達攝）

▲高鐵訓練教室，電車線訓練教室打造蜘蛛人 。（圖／記者洪正達攝）

高鐵訓練教室是利用報廢材料、物料自行組裝起來，今年開始啟用，高鐵執行副總陳強特別舉電車線系統為例，若是在實地進行訓練的話，經常會受到環境和光線以及時間限制，因為要爬上距離軌道高5公尺的電車線，再加上高架橋上軌道距離地面已經有15公尺高，換算就等於有20公尺高，一般近5層樓的高度，同時還得揹著15到20公斤的工具、配備，在這樣的情況，搶修就已經很困難了，更何況是要實地訓練。

▲高鐵噴漆塗料國產，執行副總陳強自豪介紹歷經5個月實地測試，首列TR30測試依然如新 。（圖／記者洪正達攝）

▲高鐵訓練教室之軌道訓練教室 。（圖／記者洪正達攝）

其實高鐵電車系統維修工作除了要搶修外，工作時間大部分都是在晚上，也因此強化維修人員訓練更顯重要，電車線訓練教室就以1比1的比例，來架設打造仿真高空5公尺電車線，透過近距離教學強化訓練「高鐵蜘蛛人」。

ET快訊
「情色女王」壇蜜閃婚漫畫家！結婚日期藏甜蜜原因
娶到辣妻4年天天熱戀！發現竟是「公共人妻」多男冒綠光
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

萬里龜吼漁夫市集「蟹蟹您」　搶購限量千元驚喜螃蟹福袋

不滿桃園鐵路地下化案通過⋯審委怒辭官！林佳龍轟：個人凌駕於政府不正常

在港生擠到台大！宿舍超缺　校方急發信給教授：誰家有空房？

日「肯德基吃到飽」夯爆！鄉民秒點出「致命關鍵」：少了它不合格

要乾淨不想洗車！客人DIY「全機車包膜」百元價省爆　網笑瘋：1個月就後悔

鳳凰颱風一路往北過門不入　下周恐有11月第6颱生成「平最高紀錄」

【瑪法達談星】11.20～11.26風象星座！天秤事業、財運都旺

【瑪法達談星】11.20～11.26土象星座！金牛事業由黑翻紅...偏財大旺

【瑪法達談星】11.20～11.26水象星座！天蠍點石成金...財運狂飆

找零不再狂掉50元硬幣！高鐵新自動售票機上線　增「找鈔票、行動支付」功能

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

別再乘以7！狗狗年紀新算法出爐 2歲竟等於「人類42歲」網全驚呆

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

萬里龜吼漁夫市集「蟹蟹您」　搶購限量千元驚喜螃蟹福袋

不滿桃園鐵路地下化案通過⋯審委怒辭官！林佳龍轟：個人凌駕於政府不正常

在港生擠到台大！宿舍超缺　校方急發信給教授：誰家有空房？

日「肯德基吃到飽」夯爆！鄉民秒點出「致命關鍵」：少了它不合格

要乾淨不想洗車！客人DIY「全機車包膜」百元價省爆　網笑瘋：1個月就後悔

鳳凰颱風一路往北過門不入　下周恐有11月第6颱生成「平最高紀錄」

【瑪法達談星】11.20～11.26風象星座！天秤事業、財運都旺

【瑪法達談星】11.20～11.26土象星座！金牛事業由黑翻紅...偏財大旺

【瑪法達談星】11.20～11.26水象星座！天蠍點石成金...財運狂飆

找零不再狂掉50元硬幣！高鐵新自動售票機上線　增「找鈔票、行動支付」功能

擬設違建委員會拒議員協調　柯文哲：來陳情一律公開會議紀錄

熊貓外送員吃炸藥！　拒送B1嗆女客：要餵妳吃嗎？我不是保姆

回應吳敦義臉書留言　卓榮泰再酸：吳主席應該是徹夜難眠啦

猛捅鄰居3刀「小腸露出」！他扭頭見母想：一起做掉...72歲媽法庭吐無奈心聲

走進白色世界！揭開北投「賞芒花秘境」　還有神秘硫磺谷水池

被3間路易莎圍攻！　星巴克「價格是致命傷」　永和人：喝起來跟50元差不多

獨家／《野蠻遊戲》下集拍台灣！　巨石強森「快嘴失言」秒撒嬌

萬里龜吼漁夫市集「蟹蟹您」　搶購限量千元驚喜螃蟹福袋

前白宮俄國顧問：烏克蘭干預2016年大選是俄羅斯捏造的「虛構故事」

警攔查違規騎士...驚見乘客抱著滿頭血的3歲女童！用衛生紙壓傷口仍不斷滲血

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

光頭哥哥小編「7字藏頭」　酸美女議員高嘉瑜

歐美「JETS嘉年華」12月高雄登場

忠明高中校長死　師生湧臉書哀悼

鳳凰北轉甩水　北北基宜豪大雨

颱風鳳凰路徑偏東 海警機率愈來愈低

超商微波牛奶「白色完整包裹」　女客：店員不是人是神

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

牛排館219元吃到爽！蝦蟹雞鴨塞爆自助吧

媳婦出錢遊韓國！婆婆開心炫耀竟被酸爆

LINE問「在用蝦皮嗎？」奶奶魔性回網笑炸

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

準岳母問婚禮規劃！務實哥「麵攤包場」網笑噴

更多熱門

相關新聞

002航母停南海　甲板有7架殲-15

002航母停南海　甲板有7架殲-15

大陸自主研發的002號航母在17日通過台灣海峽，前往南海進行海試和訓練。根據網路傳出的影片顯示，002號航母在19日已經抵達海南島三亞市的軍港，且有7架帶彈的殲-15艦載機，預計之後可能在三亞亞龍灣的航母基地加入南海艦隊。

高鐵新自動售票機增「找鈔票」服務！

高鐵新自動售票機增「找鈔票」服務！

高鐵12月最後兩周日再加開2班車

高鐵12月最後兩周日再加開2班車

高鐵攜手國際珍古德協會探索台灣

高鐵攜手國際珍古德協會探索台灣

每坪花10萬裝修！台灣辦公室裝潢費　居大中華第2高

每坪花10萬裝修！台灣辦公室裝潢費　居大中華第2高

關鍵字：

高鐵噴漆塗料國產化訓練軌道燕巢台灣

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

迪卡儂斥資8000萬　全台最大旗艦店落腳高雄

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

千萬網美遭閨蜜背叛　起底小三辣照曝光

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

她生女被冷落！夫「改娶嫩陸妻」秒懷雙胞結果傻眼

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

街上遇情敵！他雙腳遭斬左腿當場分離

超兇妹子摔車巨球+蜜桃炸出！鄉民神出「女神級本尊」

李光洙拿青龍了！上台嚇到結巴

國軍戰技培訓喊卡　館長：我醒了、我放棄

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

更多

最夯影音

更多
家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面