高鐵列車外觀噴漆塗料國產化　附著力超越原廠1.5倍！紫外線測試壹千小時無龜裂

▲高鐵列車外觀噴漆塗料國產化 附著力超越原廠1.5倍！(採訪撰稿／記者吳奕靖；攝影／記者洪正達)

▲高鐵噴漆塗料國產化，執行副總陳強自豪介紹歷經6個月實地使用觀察，首列TR32車頭依然如新 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

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台灣高鐵公司與國內漆料廠商成功完成「國產漆料開發計畫」，今年5月，高鐵首輛改用國產漆的列車完成噴塗上線服務，這款塗料附著力標準比日本原廠要求規格還要高1.5倍，且經過1,000小時的紫外線照射破壞測試無龜裂後，才使用到列車上頭，經過實地上線使用觀察6個月後成果超乎預期，現在高鐵非常有信心，未來都將全面改用國產漆，如此以來漆料成本將可省下一半。

▲高鐵噴漆塗料國產，執行副總陳強自豪介紹歷經6個月實地測試，首列TR32車頭依然如新 。（圖／記者洪正達攝）

高鐵標號TR32列車，在今年五月份完成以「國產漆塗料」來噴塗，高鐵執行副總陳強站在這部車頭的旁邊接受媒體訪問，神情相當自豪的表示：「這個車子是在五月份噴完，到目前是接近5個月到6個月的時間，各位可以看到還是非常的鮮豔，當初在之前是完全用日本原廠的漆，在兩年前就開始研究」。

陳強說明國產漆的要求標準，其實是比日本原廠漆還要來得嚴格許多：「不論是在它的附著力、防火耐燃、還有耐候度跟鮮豔度都必須至少要等同原廠，甚至要超過原廠，當初驗證的時候，我們要求的附著力規格是原廠規格的1.5倍，同時我們用破壞力等級最大的紫外線照射了1000小時無龜裂，確定所有的標準都符合我們的規格」。

▲高鐵噴漆塗料國產要求附著力檢測標準是日本原廠規格的1.5倍 。（圖／記者洪正達攝）

▲高鐵噴漆塗料國產要求附著力檢測標準是日本原廠規格的1.5倍。（圖／記者洪正達攝）

高鐵表示，經過一連串測試及使用觀察後，非常有把握可以將所有列車都改用國產漆，目前已經完成5列車噴塗使用國產漆，預計明年9月時，有19組列車可以使用國產漆，未來更將全面使用，而國產漆成本更是日本原廠漆的一半。

高鐵除了在外觀塗料部分進行本土化之外，其實為了訓練維修人員，也特別走「擬真」，讓維修人員能夠在模擬環境當中來進行，為了推動高鐵維修自主能量，耗資3千多萬元打造電力、電車線、軌道系統等訓練教室。陳強表示：「強化維修能力的自主化，從去年就開始規劃做我們的電力、電車以及軌道系統，我們都希望有一個好的訓練教室，讓我們的同仁不論在新進人員的訓練或是年度複訓的時候，都能確定他的維修作業是落實的」。

▲高鐵訓練教室，電車線訓練教室打造蜘蛛人 。（圖／記者洪正達攝）

高鐵訓練教室是利用報廢材料、物料自行組裝起來，今年開始啟用，高鐵執行副總陳強特別舉電車線系統為例，若是在實地進行訓練的話，經常會受到環境和光線以及時間限制，因為要爬上距離軌道高5公尺的電車線，再加上高架橋上軌道距離地面已經有15公尺高，換算就等於有20公尺高，一般近5層樓的高度，同時還得揹著15到20公斤的工具、配備，在這樣的情況，搶修就已經很困難了，更何況是要實地訓練。

▲高鐵訓練教室之軌道訓練教室 。（圖／記者洪正達攝）

其實高鐵電車系統維修工作除了要搶修外，工作時間大部分都是在晚上，也因此強化維修人員訓練更顯重要，電車線訓練教室就以1比1的比例，來架設打造仿真高空5公尺電車線，透過近距離教學強化訓練「高鐵蜘蛛人」。