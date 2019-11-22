陸002航母經台海載3架帶彈殲-15　停靠海南三亞後變7架

▲大陸002航母已經停靠海南的港口，未來可能加入南海艦隊。（圖／翻攝自人民海軍影片）

實習記者謝汶穎／綜合報導

大陸自主研發的002號航母在17日通過台灣海峽，前往南海進行海試和訓練。根據網路傳出的影片顯示，002號航母在19日已經抵達海南島三亞市的軍港，且有7架帶彈的殲-15艦載機，預計之後可能在三亞亞龍灣的航母基地加入南海艦隊。

002航母目前已經進入海試後期，離正式服役的時間應該不遠。根據網友影片可以看到，002航母已經抵達海南島附近，這也是它首次停靠在海南三亞的港口。根據大陸明報表示，海南三亞市的亞龍灣建有解放軍第二個航母基地，有軍事專家認為，在第9次的海試結束後，002航母可能會在三亞航母基地服役，加入南海艦隊。

002航母在先前經過台灣海峽時，艦上載有3架掛彈的殲-15艦載機待命，然而在停靠三亞後，甲板出現共7架的艦載機，預計機庫中可能還帶有更多。殲-15艦載機判斷是從大陸基地直飛抵達002航母，目前已經完成起降的測試。

002號航母進入台灣海峽期間，後方由美日艦尾隨，但解放軍也表示，海試是航母服役前的正常安排，不針對任何目標，與當前的局勢無關，而由這次海試所展示已經帶彈殲-15艦載機，顯示002航母已經做好「戰鬥」基本的需要。

大陸海軍專家李杰表示，002號航母雖來沒正式服役，卻先進行跨區海試，是為了先測試航母的遠航能力，且南海距離美軍基地較遠，與相較黃海、東海之下，也有較深和較廣的面積，能充分發揮002航母的作用。