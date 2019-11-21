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政德製藥涉偷製藥機密遭搜索　與國際藥廠產品只有一字之差

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▲▼台灣東洋製藥的克痢黴素注射劑。（圖／記者劉昌松翻射耕莘醫院網站）

▲台灣東洋製藥懷疑自家克痢黴素注射劑製程機密遭台灣藥廠竊用。（圖／翻射耕莘醫院網站）

記者劉昌松／台北報導

國內抗生素大廠政德製藥，過去受台灣東洋藥品工業委託，在台生產製造藥劑，卻在中止委託後，私下拿著台灣東洋的製藥程序技術文件，向食藥署申請藥證後自行生產上市，台北地檢署21日指揮調查局台北市調處，搜索政德位於雲林的辦公處所等地，並以違反《營業秘密法》罪嫌，約談李姓實際負責人和林姓女員工到案。

政德製藥是台灣首家以5棟廠房通過標準檢驗的西藥製藥場，是台灣主要的抗生素注射劑供應廠之一，同時也受台灣東洋藥品工業委託，在台生產製造抗細菌感染的「克痢黴素」注射劑，用於「一般抗生素無效，且具多重抗藥性之革蘭氏陰性菌之嚴重感染」。

2016年公費流感疫苗社區接種（圖／記者張一中攝）

▲政德製藥疑似竊取國際藥廠的抗細菌注射劑製成機密。（示意圖為一般疫苗注射／記者張一中攝）

2015年7月間，台灣東洋中止委託政德繼續生產克痢黴素，政德卻拿著製藥程序技術等文件，向食藥署、藥品查驗中心等單位申請登記，並在2016年間取得可生產製造「樂克痢黴素」注射劑的藥證。

台灣東洋懷疑，德政疑似竄改台灣東洋當初委託代工的文件去申請藥證，產品與他們的只有1字之差，適應症也相同，檢調獲報後展開搜索約談，並將政德製藥的李姓實際負責人，以及當初負責申請藥證的林姓女員工約談到案釐清。

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