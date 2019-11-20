Wanna One解散辦不成來台演唱　台灣公司慘賠千萬怒告詐欺

▲Wanna One成軍僅1年半就解散，台灣公司花大錢卻來不及請到團員來台開演唱會。（圖為資料照／翻攝自推特、아이돌 이슈粉絲團）

記者劉昌松／台北報導

南韓限定團體Wanna One成軍才1年半，就在2019年初因合約到期解散，傷心的不只是歌迷，台灣的哇浬斯公司也受傷，因為他們預付了1千1百多萬元，準備要請Wanna One來台開演唱會，時程卻一延再延，最後辦不成，哇浬斯控告接洽的陳姓和楊姓2人涉嫌詐欺，但台北地檢署根據相關簡訊紀錄，認為實際收錢聯繫的另有其人，20日處分不起訴。

Wanna One成員包括姜丹尼爾、以及台灣藝人賴冠霖等11人，分別來自不同的經紀公司，因為韓國選拔節目選拔成軍，從2017年開始，進行限期1年半的演出活動，合約在2018年12月31日到期，2019年1月間在韓國舉行告別演唱會。

▲Wanna One的告別演唱會上，成員難過地坐在地上哭。（圖違資料照／翻攝自ollenTV）

因為這個限定團體成員各自擁有廣大粉絲，台灣哇浬斯國際公司看上他們的名氣，透過陳姓和楊姓2人尋求邀約來台舉行演唱會，預計付出美金66萬元(約台幣2千萬元)，並且已經先付美金36萬元(台幣1千1百多萬元)。但是雙方說好的Wanna One來台時間，從原本的2018年10月，延到12月，再延到2019年2月，最後竟傳出團體解散消息，哇浬斯控告中間人涉嫌詐欺。

被告的中間人到案表示，他們只收佣幫忙聯繫1名澳門籍的郭姓男子，哇浬斯的錢也都是匯到郭男帳戶，2人還拿出與郭男的對話紀錄，證明他們曾勸告郭男，若無法履約，要趕緊把錢還給哇浬斯。因為哇浬斯方面並未再對提告內容提出進一步舉證或說明，檢察官以罪嫌不足等理由，處分全案不起訴。

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