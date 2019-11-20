1年幫自己加薪150萬！　物流公司「神鬼女會計」手法曝光

▲女會計偷拿公司空白支票和印鑑，自己填上金額後存入帳戶，1年就從公司拿走至少150萬元。（圖／視覺中國CFP）

記者劉昌松／台北報導

年僅20多歲的周姓女子到某物流公司擔任會計工作沒多久，就發現公司支票和印鑑一起放在沒上鎖的櫃子裡，從2017年間開始，趁著午休沒人注意時，分次偷拿幾張支票，填上金額後，拿去存進自己戶頭，總計約1年時間，以螞蟻搬象的方法，偽造了20多張公司支票，總金額至少150萬元，台北地檢署20日依偽造有價證券等罪起訴周女。

據了解，這間位於台北的物流公司同時從事報關業務，需要很多會計、行政助理協助處理相關形制業務，約在2018年底，公司年度結帳時，發現每隔一段時間，公司資金就出現莫名短少情形，一比對就發現，有20幾張公司支票分別在不同時間，以3萬元到10萬元不等小額，存入剛進公司沒多久的周姓女會計戶頭。

周女坦承，因為工作時發現公司支票和印鑑，都被一起放在沒有上鎖的櫃子裡，所以她多趁中午，大家外出用餐或午休的時間，去拿個幾張空白支票，蓋上印鑑，再隨意填上金額後，拿去銀行存進自己戶頭。

檢察官調查，周女從2017年10月起，到2018年9月間，用相同手法至少偷了公司150萬元，只是周女的行為不僅僅只是單純的偷錢竊盜，實際上已經觸犯最輕3年徒刑的偽造有價證券罪。另外，公司還懷疑周女可能將公司報關流程外洩並從中收取回扣，同時提告洩密等罪，但因證據不足，檢察官處分不起訴。

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