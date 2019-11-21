「涮肉強不強問問總理李克強」　上海火鍋店廣告歌恐被罰400萬

▲火鍋店以「李克強、習近平」作歌曲來宣傳。（圖／翻攝東方網）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海一間火鍋店近日以「要問涮肉強不強，問問總理李克強。要問涮肉行不行，問問主席習近平。」作為宣傳歌曲，涉違反《廣告法》中不得使用國家機關工作人員名義的規定，將面臨20萬至100萬元人民幣（約85萬至430萬元新台幣）的罰款，情節嚴重還可能被吊銷營業執照。

根據《東方網》報導，上海連鎖火鍋店「南門涮肉·羊蝎子火鍋」在店門口放置了一音響，播放著有「習近平、李克強」內容的宣傳歌曲。店面負責人表示，歌曲是公司自行編寫、錄製後發給門店播放的，主要是為了吸引顧客的注意，他認為歌詞內容沒有不妥，且挺好聽的。

▼大陸國務院總理李克強。（圖／路透社）



不過，大陸《廣告法》規定，廣告不得使用或者變相使用國家機關、國家機關工作人員的名義或者形象。使用「習近平、李克強」等領導人的名字來宣傳，明顯已經涉及違法。

上海翰鴻律師事務所合夥人金瑋律師表示，根據《廣告法》的規定，餐廳發佈違法廣告，將被市場監督管理部門責令停止發布廣告，對廣告主處20萬元以上100萬以下的罰款，情節嚴重的，並可以吊銷營業執照，由廣告審查機關撤銷廣告審查批准文件、一年內不受理其廣告審查申請；對廣告經營者、廣告發布者，由市場監督管理部門沒收廣告費用，處20萬元以上100萬元以下的罰款，情節嚴重的，並可以吊銷營業執照、吊銷廣告發布登記證件。