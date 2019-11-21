持續協助在港台生返家　陸委會：至20日已超過685人

▲香港反送中蔓延至校園。（圖／記者游宗樺攝）

記者曾俊豪／台北報導

針對香港示威活動擴散至校園，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（21日）再次譴責各種暴力及強硬鎮壓的作為，政府持續與在港各大學生會保持聯繫，為有意返台的學生提供協助，「截至20日為止，已經將近685人，相關的數據還在滾動修正中。」

邱垂正表示，最近香港的緊張情勢持續升高，甚至嚴重威脅校園的民主跟安全，「我們譴責各種暴力及強硬鎮壓的作為，呼籲港府及警方要保持克制、冷靜，以和平方式解決相關問題，勿擴大為人道的災難，加深社會的裂痕。」

他指出，針對香港的情勢不斷升高，加上突發性，陸委會從七月開始，已經八度發出旅遊警示的新聞稿，提醒國人赴港或是由港轉赴中國大陸的國人必須要提高警覺，注意自身安全，也可以到本會官網登錄國人赴港澳動態登錄網頁，方便提供即時的協助與支援。

至於學生回台的情形，邱垂正表示，除了大家很關切的戴姓高中生獲釋回家之外，陸委會香港駐處也已經跟香港各大學台灣學生會保持聯繫，應學生會跟個別同學的需要，協助安排住所，或者是指派專人、專車送機以及協調航班、機場辦證，希望順利協助有意返台的學生。

他表示，據陸委會最新掌握的數據，已回台或將回台的人數，截至20日為止，已經將近685人，相關的數據還在滾動修正中。