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研發「非洲豬瘟快篩檢測器」 　中正大學學生奪國際銀牌

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▲▼ 中正大學學生研發「非洲豬瘟快篩檢測器」　赴美參賽奪銀牌 。（圖／中正大學提供）

▲中正學生前進豬圈第一現場，設計在潛伏前期就能偵測豬瘟病毒的「非洲豬瘟快篩檢測器」，未來將申請專利。（圖／中正大學提供）

記者崔至雲／台北報導

非洲豬瘟疫情持續拉警報，亞洲鄰國相繼淪陷，台灣政府嚴陣以待而民眾更紛紛提高防疫意識，中正大學學生也不例外。由16位中正學生組成的跨領域團隊結合機械工程與生物技術，發想在潛伏前期就能偵測豬瘟病毒的「非洲豬瘟快篩檢測器」，有效防止疫情擴大。中正團隊日前已研發這項檢測器的原型，更遠赴美國「國際遺傳工程機械設計競賽（iGEM）」，從全球353個團隊中奪得銀牌。

「非洲豬瘟潛伏期不會立即有徵狀，但有一定傳染力。我們的系統針對病毒基因進行檢測，可有效提早檢測時間，在潛伏前期開始預防疾病擴散。」中正大學iGEM團隊隊長王瑋晟說，非洲豬瘟去年8月在中國爆發後，至今尚未有疫苗，如何設立防線變得相當重要。目前市面上的快篩試劑以抗體檢測為主，但豬隻須在感染約10天後才擁有最佳偵測的抗體量，而中正團隊設定研發方向時，則鎖定在感染後3至7天的潛伏前期檢測，利用潛伏前期即有的病毒基因作為檢測標的。

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▲▼ 中正大學學生研發「非洲豬瘟快篩檢測器」　赴美參賽奪銀牌 。（圖／中正大學提供）

▲中正團隊日前已研發這項檢測器的原型，遠赴美國「國際遺傳工程機械設計競賽（iGEM）」從全球353個團隊中奪得銀牌。（圖／中正大學提供）

中正團隊研發「非洲豬瘟快篩檢測器」的原型，透過CRISPR-Cas基因編輯技術可辨認專一DNA序列的功能，偵測非洲豬瘟病毒特有的序列，同時提出方便攜帶與操作的檢測器設計。王瑋晟指出，傳統病毒檢測需將檢體送至實驗室，耗時可長達一天，且運送過程有病毒擴散的可能，中正團隊希望利用現場檢測加快流程與降低風險，而目前這項檢測器的原型正在測試階段，從滴入試劑到螢光反應、顯示檢測結果的流程約30至60分鐘的時間可完成。

王瑋晟表示，由於專業檢測技術牽涉生物安全或動物道德問題，在產品規劃上，希望未來能與政府單位合作，建立一個安全的定期健檢系統，並利用雲端資料庫，將每次檢測結果上傳，全面防範疫情。此外，這項技術未來也能更換偵測的DNA序列，以便應用在不同種類疾病的檢驗上。

中正大學iGEM團隊成立已邁入第三屆，這屆成員來自理、工、管理、社會科學院等5個學院。王瑋晟說：「iGEM比賽有一個很重要的宗旨，就是當地問題，當地解決。」在為期一年的籌備過程中，團隊前進豬圈第一現場，實際瞭解豬農需求，也拜訪政府相關單位，從專業角度探討技術可行性，希望為台灣在地問題盡一份心力。這項技術日前更引起廠商的興趣，並與學生團隊接洽，未來中正團隊將持續調整檢測器的設計，為專利申請做準備。
 

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