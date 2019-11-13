血水染紅河川！南韓防非洲豬瘟撲殺4.7萬頭豬　屍堆卡車污水狂流

▲ 臨津江支流被染紅發臭，附近居民相當困擾。（圖／漣川臨津江市民網）

記者陳宛貞／編譯

「只要走到河水附近就會聞到令人不舒服的味道，只好放棄農事直接回家。」南韓9月爆出首起非洲豬瘟（ASF）確診病例，疫情集中於京畿道北部地區，目前累積達14例。為防止疫情擴散，防疫當局撲殺大量豬隻，後續處理不當導致血水順著漣川郡臨津江流往支流河川，還傳出陣陣惡臭，讓附近農民相當痛苦。

根據京畿道及漣川郡當局12日說法，漣川郡上周撲殺4.7萬頭豬，但由於掩埋所需的塑膠容器生產不及，數千具豬屍暫時堆放在一般民眾禁止進入的軍營內卡車上，豬屍裡的血水9日至11日間流入50公尺外的臨津江支流摩呵川，導致長達300公尺河段都被染紅或充滿泡沫，再加上10日晚間降下大雨，使污水快速蔓延。

當局已經採取以馬達吸起污水及設置欄杆的緊急措施，防止血水持續擴散，但據信已有部分流入臨津江。事發的掩埋地點距離臨津江約10多公里，距上游的水質保護區直線距離約8公里。民間團體擔心，豬隻血水可能已經污染上游水源。

京畿道及漣川郡當局對此說明，上游水源與事發地點間有一段距離，且撲殺豬隻過程中已經進行消毒處理，因此污水不會造成公共衛生問題，也不會導致非洲豬瘟疫情擴散。事件曝光後，農林畜產食品部也緊急派人前往勘查，將調查各地是否也有屠宰豬隻數量太大，導致掩埋作業不及的問題。

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