南方澳斷橋港務公司懲處「沒溯及過往」　林佳龍：代理董座已退件

▲南方澳大橋拆除作業已經完成。（圖／港務公司提供）

記者賴文萱／台北報導

南方澳大橋10月1日發生坍塌事故，目前整個斷橋拆除作業已經完成，現在也恢復全面通航。談到港務公司究責問題，交通部長林佳龍今（5）日指出，港務公司送上來的檢討報告只針對這次事故進行懲處，沒有溯及到先前，港務公司代理董事長、交通部政次黃玉霖看過後，已經退回要求重新再檢討。

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▲林佳龍表示，港務公司代理董事長不滿意懲處報告，已退回要求重新檢討。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍下午出席「跨境新物流，智慧全通路」智慧物流服務產業論壇，會後受訪時談到南方澳大橋究責進度，他說，目前港務公司送上來檢討報告只有針對這次事故進行懲處，沒溯及到先前，但2012年港務公司成立之後就接管大橋，3年前宜蘭縣政府的檢測報告，也很清楚交給港務公司進行維護，這幾個時間點都是作為釐清責任之後會懲處的依據。

林佳龍表示，港務公司代理董事長、交通部政次黃玉霖已經看過報告，但退回要求重新再做檢討，他強調，懲處部分會再追溯到之前時間。

▲蘇花改團隊將接手南方澳大橋重建，預計要花3年時間、6億元。（圖／記者游芳男翻攝）

至於未來南方澳大橋重建工程進度，林佳龍說，預計以3年時間興建新橋，工程也會同步規劃周邊空間利用，其實那邊很多都是港務公司的地，未來會跟漁民合作，包含停車空間、商圈等，算是新的開發計畫，屆時聯外道路也會一併來打通，希望給南方澳居民一個新亮點。

林佳龍指出，蘇澳地區條件很好，但過去港務公司在那邊的任務很單純，龐大腹地沒有積極開發，藉由這次事件，交通部承諾化危機為轉機，要讓蘇澳港的觀光跟漁業相互結合。但是否能提早一點完工？他說，這涉及到橋的設計跟型態是什麼，當然可能會提早，不過話也先不要講太滿。

南方澳大橋興建將由公路總局代辦，並請到目前蘇花改團隊接手，預計3年內完成。公路總局副局長許鉦漳日前表示，目前經費粗估6億元左右，建議採用鋼筋混凝土型方式，維修養護較省事，並採懸臂推進工法進行，避免影響港區通行。