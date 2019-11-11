高雄駁二新地標！大港橋最快年底開放　亞洲最長跨港旋轉橋「船來會分開」

記者賴文萱／台北報導

高雄「大港橋」緊臨輕軌駁二大義站，是亞洲最長跨港旋轉橋，也是台灣第一座水平旋轉橋。港務公司表示，大港橋目前工程進度達85%，預計12月就會完工，後續若驗收沒有問題，12月底就會開放試運行。屆時，行人、腳踏車都可以上，從駁二大義站走到蓬萊倉庫群能從原本的20至25分，縮短至僅需3分鐘。

▲▼高雄駁二新地標，大港橋示意圖。（圖／港務公司提供）

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立委李昆澤上午在交通委員會中關心大港橋工程進度，他說原本預計3月就會完工，現在預計要到何時才能完工啟用？港務公司代理董事長黃玉霖說，工程預計11月底完成，屆時就會開始試運轉。

港務公司助理副總經理王錦榮則補充，目前大港橋工程進度約85%，預計11月底、12月就會正式完工，如果後續驗收沒有問題，12月底就會開放行人、腳踏車通行。至於跨港旋轉橋過去沒有維護管理的經驗，未來要如何確保橋梁安全？港務公司表示，這座橋確實也有鋼索，但跟南方澳大橋的系統不一樣，這座橋是外面就可以檢測的，現在也在研擬評估可否加裝監測設備，港務公司會由工程部門維護管理處管理，每年除固定檢修外，也會委託專責單位隨時巡檢橋梁狀況。

▲▼大港橋全長110公尺，中柱宛如巴黎鐵塔。（圖／港務公司提供）

大港橋橋身白色、中柱宛如巴黎鐵塔，加上曲線屋頂很有設計感。高雄港務公司表示，大港橋全長110公尺，橋面寬度因設計因素從5到11公尺不等，可提供550人同時通過，這是亞洲最長的跨港旋轉橋，也是台灣第一座水平旋轉橋，能自動分開讓船通過。

▼大港橋完工示意圖。（圖／高雄港務公司提供）

▲▼大港橋是台灣第一座水平旋轉橋，可讓船通過。（圖／東森新聞）

所謂的水平旋轉橋是指當船隻要通過時，橋身就會進行旋轉讓出航道，船隻通過後再旋轉歸位。一名遊客說，「橋這種東西，大家就覺得只是過馬路，但它有旋轉的話，看船渡過，畢竟就是新的指標。」

大港橋緊臨輕軌駁二大義站，民眾想走到蓬萊倉庫群都得先經過駁二、香蕉碼頭，光走路就得花20到25分鐘。但大港橋蓋好之後，從駁二大義站走到蓬萊倉庫群僅需3分鐘。一名遊客說，如果剛好有橋可直接過，增加便利性，「它又會旋轉會增加賣點。」

在大港橋正式開放後，未來就可以省下更多的路程，將駁二特區、棧貳庫、蓬萊港區等串聯在一起，形成更龐大的觀光廊道。

▲▼大港橋開放後，從輕軌駁二大義站走到蓬萊倉庫群只要3分鐘。（圖／東森新聞）

►「時間對我們來說完全沒用！」