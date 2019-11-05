南方澳大橋拆光走入歷史！　晚間6點起全面恢復漁船通航

▲南方澳大橋拆除完畢走入歷史。（圖／港務公司提供）

記者賴文萱／台北報導

南方澳大橋拆除工作，從昨（4）日晚間10時起開始吊離最後3塊橋面版，雖過程中發生橋面版混凝土卡版狀況，但仍順利於凌晨4時完成，拆除工作完成，也象徵大橋走入歷史。工程團隊也同步進行航道清除作業，晚間6時全面恢復漁船通航。

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▲南方澳大橋最後3塊橋面版已於凌晨吊離。（圖／港務公司提供）

港務公司表示，南方澳大橋最後3塊橋面版凌晨吊離，相關證據保全也告一段落，南方澳跨港大橋正式走入歷史，宣告拆除工作圓滿完成。

今天工程團隊同步進行南方澳漁港航道水下障礙物清除工作，並由潛水伕複檢及測量確認水深後，將於傍晚6時全面恢復漁船通航。

▲林佳龍表示，南方澳大橋重建會同步規劃周邊空間利用，希望給南方澳居民一個新亮點。（圖／記者賴文萱攝）

至於未來南方澳大橋重建工程進度，交通部長林佳龍今受訪時表示，預計以3年時間興建新橋，工程也會同步規劃周邊空間利用，其實那邊很多都是港務公司的地，未來會跟漁民合作，包含停車空間、商圈等，算是新的開發計畫，屆時聯外道路也會一併來打通，希望給南方澳居民一個新亮點。

林佳龍指出，蘇澳地區條件很好，但過去港務公司在那邊的任務很單純，龐大腹地沒有積極開發，藉由這次事件，交通部承諾化危機為轉機，要讓蘇澳港的觀光跟漁業相互結合。但是否能提早一點完工？他說，這涉及到橋的設計跟型態是什麼，當然可能會提早，不過話也先不要講太滿。

►「時間對我們來說完全沒用！」