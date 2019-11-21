▲ 新北勇奪9連霸冠軍，史上最年輕包種製茶王翁治源。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導坪林區農友翁治源參加「2019年全國部分發酵茶製茶技術競賽」榮獲冠軍，成了新科「包種製茶王」，也順利讓新北蟬聯9屆冠軍，並於20日將冠軍獎牌獻給市長侯友宜，侯市長也回贈冠軍匾額以玆鼓勵，期望能持續為在地奮鬥爭光。

新北市政府農業局自2011年起輔導轄內農友參加「全國部分發酵茶製茶技術競賽」活動，代表新北市參賽的茶農，都是先經過各茶產區區級製茶競賽取得優勝，再經市級競賽評選脫穎而出，最後優勝者才代表新北市參與全國製茶技術競賽，能取得代表新北市參賽資格已相當不容易。

▲ 史上最年輕包種製茶王翁治源（左2）。

2019年度新北市4位選手參賽共3位獲獎，除冠軍翁治源外，坪林區王世瑜、石碇區張宏圩皆獲得大會季軍殊榮。32歲的翁治源來自坪林，擁有電機碩士學歷的他，5年前選擇歸零回到坪林與父親一起打拼，但骨子裡就是製茶血統的他，成了賽事開辦以來最年輕的冠軍製茶師。

翁治源表示，「種茶真的很辛苦」，從採收到加工，總是無法好好睡上一覺，但大概就是得到父親的真傳，很快速就能摸通包種茶的精隨，回想其比賽時的情況，除了大雨又沒有足夠的日光，覺得跟獎項無緣，連最後挑完梗試泡成品時，可能也因為太疲勞味覺失靈，得知自己拿到冠軍時真心覺得一切辛苦都值得了，也希望能再讓田美茶園持續飄香。

農業局表示，新北市為包種茶發源地，也是全臺灣最會做包種茶的地方，代新北市參賽的選手們，也都是一路通過區級、市級競賽考驗，脫穎而出的製茶好手。能夠連續9年獲得冠軍，真得相當不容易，顯示新北的製茶技術是正港的真功夫，未來也期待能有越來越多的茶青返鄉當「做茶人」，當然好茶還需要大家支持，想喝好茶請認明「新北好茶」品牌。

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