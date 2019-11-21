▲ 新北市公務員具備急救技能，CPR、AED接力搶救生命零時差。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市交通事件裁決處日前一名張姓課員突然心臟不適，昏倒在地，幸經課長王群翔和同仁尹宥翔、林意騰等三人緊急合力分別施予CPR和AED電擊，成功救回一命，王群翔等三人20日上午接受新北市長侯友宜表揚。侯友宜肯定三人臨危不亂，能將所學習到的CPR、AED 電擊急救方法成功救回同事的生命，「真是無限功德、無限感恩！」

尹宥翔回想事發當天15日下午3時45分許，發現張姓課員倒地，他大聲喊叫：「張XX，你怎麼了？！」，隨後課長王群翔上前發現張員頭撞鐡櫃、面朝下，王群翔趕緊將張員翻身，施予CPR急救，並請同仁呼叫救護車。

由於張員無反應，隨後辦事員林意騰接手繼續按壓，施予CPR仍無反應，於是王群翔立即指揮尹宥翔取出AED電擊後數秒鐘，張員才終於恢復意識，約5分鐘後救護車趕到，由課長王群翔陪同將張員送醫。

裁決處處長李忠台表示，張員到院後，醫師表示必須90分鐘內進行心導管手術，並須家屬簽名，王群翔隨即聯絡張員的弟弟，惟張員己恢復意識，手術同意書由張員自行簽名，當晚手術進行至晚間7點左右，順利完成，張員目前住院休養中。

交通局長鍾鳴時表示，王群翔、尹宥翔、林意騰三人均受過消防局的CPR及AED急救訓練，且遇到突發狀況時能臨危不亂、鎮定施予急救措施，成功救回一命，值得表揚。

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