頻挺港警惹議　葉毓蘭封口了：現在開始只專心談國內議題

▲葉毓蘭。（圖／記者湯興漢攝）



記者呂欣玫／台北報導

香港警民衝突延燒至今，國民黨不分區立委候選人葉毓蘭頻頻發文挺香港警察，引發爭議。不過，就在國民黨不分區立委完成登記的這一天，葉毓蘭透過臉書表示，「從現在開始，我只專心談國內議題」似乎不打算再對香港議題發表看法。

葉毓蘭21日表示，「我今天上午已經完成不分區立法委員登記了，從現在開始，我只專心談國內議題」尤其是與警消移海監、被害人權益、婦幼安全、酒駕防制相關的議題。國家安全，人民有錢，是可以達成的目標。因為，我們一直擁有最優秀的一群安內幹部，分別在警察、消防、移民、海巡、監所，守護全台灣。

葉毓蘭提到，不容否認，警消是第一線最危險的執法與救援人員，但不可思議的是，如此奉獻者，卻少有訂定遊戲規則的機會，因此，警消一直都處於劣勢的單方責任承受者。這次她有機會參政，想要扭轉警消過去的逆境。

葉毓蘭指出，警消多年來缺乏立法力，處處受制於不完善的法律法規，以及各級政客的頤指氣使。因為警消體系法律位階過低，警消人只能忍辱負重，無法改變自己的命運，甚至退休金被削減，也無力反擊，只能俯首認命。

葉毓蘭強調，警消在入行時都是國家優秀的青年，但是長年對於國家與人民忠誠的結果，自己所面臨的困境、問題，多半逆來順受，只想撐過就好，不敢想積極改變。這次她「撩落去」，是想要結合所有立法委員，爭取認同，為警消移海監爭取公平、合理的權益與尊嚴。

葉毓蘭說，因為世界在進步，國家也在進步，警消的工作條件也必須更進步，為國內營造安全環境的效益能夠極大化，以專業的警消，守護公義安全的中華民國，讓人民真的可以在此安居樂業，這才是警消為台灣奉獻的初心。

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