惡警誣陷害坐冤獄23年　監獄律師獲賠700萬美金：補不回我經歷的一切

▲漢米爾頓被黑心警官陷害,坐冤獄23年。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者謝汶穎/綜合報導

54歲的漢米爾頓(Derrick Hamilton)以前因為警方捏造假證據,害他坐了23年的冤獄,如今他成為一個成功的「原告」控告當初陷害他的警官,並成功拿到700萬美元(約台幣2億1350萬元)的賠償。他現在成為一位激進主義者,幫助更多他認為被錯誤判刑的囚犯離開監獄。

漢米爾頓20年前因為被控謀殺罪單獨監禁在獄中,那是他人生的最低潮。在獄中的23年,他成為一名監獄律師,幫助其他堅持自身無罪的囚犯上訴。23年後,當時他的女友史密斯(Jewel Smith)撤回目擊證詞,漢米爾頓才說服法官的定罪,重獲自由。

漢米爾頓15日也成為一個「成功的原告」,控告當初捏造證據陷害他的3名警官,並成功拿到700萬美元的賠償金,但他也表示,「這能幫助我家人的經濟發展,但不能抵銷我所經歷的一切。」

▲ 漢米爾頓成功控訴當時作偽證的警官,獲700萬美元賠償。(圖/達志影像/美聯社)

根據紐約時報報導,退休的紐約警官斯卡賽拉(Louis Scarcella)釀出許多的冤案,他處理過的許多案件最後都遭到推翻。史密斯表示,當初是斯卡賽拉強迫他作證反對,而漢米爾頓是清白的。檢察官也在之後重新審案後,撤回漢米爾頓有罪的判決。

現在的漢米爾頓成為一名激進主義者,致力於推翻和斯卡賽拉相關的案件,協助許多訴訟草案和建立新的審判,並建立「錯誤定罪家庭與朋友支持組織」(Friends and Family of the Wrongfully Convicted),給予更多和他有相同經歷的人支持。他近期還提出新的無罪項目,希望紐約警局能夠改變對嫌犯進行訊問的方式。

漢米爾頓曾說,「我的生命在20年前就停止了。」但他致力於讓更多人脫離苦海。他在19日幫助一名囚犯推翻定罪時表示,「即將能夠回家的那個人,他需要知道他將獲得一個朋友。」