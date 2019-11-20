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返鄉承接父親重擔…磨出富基漁港海鮮扛霸子　江玉琴：我只想當個美容小妹

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記者郭世賢／新北報導

天微亮，石門富基漁港的海面一點點波光粼粼，有映著魚肚白的晨光，也是回映著一群群在港裡搖晃著的一艘艘漁船；漁民們辛勤地剛進港，下了一簍簍的秋蟹 ，船不知是吃醉了東北季風？還是一宿未眠而醉了時間？只見一盞盞的集魚燈，依然亮著高掛搖曳的光，卻也不少沾了風霜。

▲ 美容師返鄉承父業撐出一片天 富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴網路爆紅。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 美容師返鄉承父業撐出一片天，富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴網路爆紅。（圖／記者郭世賢攝，下同）

20年來不曾止歇的海浪，江玉琴這個「姊妹餐廳，江家大姐」依然一如往昔，一早就睜著惺忪的眼，到漁港點螃蟹，展開一天既忙碌又規律的一天。她說，每天就是如陀螺一般，一早就是點買漁獲，然後整理分類，到了中午陸續就有觀光客上門，然後就是把客人採買的海鮮送到餐廳烹煮料理，到了下午顧客更多經常忙到「開餐廳卻吃不到晚餐」的窘境，直到晚上9～10點打烊了，才能喘息。不過雖然忙，但能養活員工和2個小孩，也是快樂的生活。

請繼續往下閱讀...

富基漁港的秋天，漁民帶著一夜撈捕的三點蟹、花蟹進港；新北市石門區富基漁港是1965年設立，原來是沿著石門的白沙灣地質地形，所形成的小漁港，因為離拍賣市場遠 所以這裡的漁獲都是在當地消費，供應給當地的餐廳觀光客。

直到1995年成立「富基魚貨直銷中心」，然後2010年「墨西哥帽新建築」完成，打開了富基漁港的觀光大門，成了北海岸地區必去的漁港之一，更因為特殊的漁市的觀光產業「海鮮購買、料理一條龍」，民眾可以品嚐最短旅程的海鮮，一直是老饕們的最愛，尤其是秋天萬里蟹肥時分...

▲ 美容師返鄉承父業撐出一片天 富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴網路爆紅。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 江玉琴這個「姊妹餐廳，江家大姐」依然一如往昔，一早就睜著惺忪的眼，到漁港點螃蟹。

號稱最美麗的老闆娘「江家大姐」江玉琴，是富基漁港姊妹水產攤的老闆，是在地典型「靠海吃海」的在地石門人，家族從捕魚、賣魚、料理一貫作業都在富基漁港，可說是另類的傳統家族事業。

江玉琴是出生在貧困漁港的小姑娘，當年也為了貼補家用，其實靠著半工半讀，才能完成高中職業學校的學業，因此對外面的花花世界，也是非常的憧憬；高中畢業後，選擇到台北市當美容師，以分擔家計；但在1990年左右，富基漁港逐漸擠身觀光漁市 ，父親從裝潢工回到漁村，在港邊叫賣剛下船的魚蟹，靠著幾把雨傘撐起了漁攤，也撐起一片天。

▲ 美容師返鄉承父業撐出一片天 富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴網路爆紅。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 富基漁港海鮮一直是老饕們的最愛。

江玉琴說，因為生意非常好，爸爸請她回漁村幫忙，為了家庭又再度返回漁村，原本想賺了一筆錢，再回到台北開美容工作室；可是沒想到因緣際會下，也可能為人豪爽吧，沒想到水產攤的生意越來越好、越做越大，一待竟然就20多年過去了，也從在港邊漁攤，轉身成為頗具知名度的富基漁港水產攤的老闆。

江玉琴說，富基魚市經過幾次變革，目前是以「墨西哥帽」屋頂造型設計，加上整潔友善的交易環境吸引遊客，裡面魚市水產攤商，販售的全是漁船進港剛卸貨的新鮮活海鮮，生猛海鮮直接陳列在攤位上，我們嚴格把關，保證一定是「尚青」才敢出售！而且絕對不偷斤減兩！除了萬里蟹外，江玉琴也進口大閘蟹、帝王蟹，深獲老饕喜愛，也獲得了 「蟹蟹達人」美號。

身為單親媽媽的江玉琴更說到，富基漁港魚市裡的攤商，都是石門在地人，很多媽媽都是從年輕時就在富基魚市打拚到現在，靠著魚市的經營，才能含辛茹苦地養大了自己的小孩，因此您的到訪，也是對這些辛苦的攤商媽媽最大的鼓勵。

富基漁港a18.a19春來海鮮姊妹餐廳：https://reurl.cc/zYvQQ

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 美容師返鄉承父業撐出一片天 富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴網路爆紅。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 美容師返鄉承父業撐出一片天 富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴網路爆紅。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 美容師返鄉承父業撐出一片天 富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴網路爆紅。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 石門「富基魚市」秋季感恩回饋 消費滿3000元抽龍蝦、石斑。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 石門富基魚市海鮮超值豐盛 母親節全家出遊聚餐好所在。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 石門富基魚市海鮮超值豐盛 母親節全家出遊聚餐好所在。（圖／記者郭世賢攝）

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